فرسان الإمارات يتألقون في «الشارقة الدولية» لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

حجز الفارس الأيرلندي، مايكل بيندر، على صهوة الفرس «إتش إتش إس فورشن»، أولى بطاقات التأهل للمشاركة في منافسة جائزة الشارقة الكبرى، برعاية لونجين، وتقام فعالياتها مساء اليوم في ختام بطولة الشارقة الدولية (24) لقفز الحواجز.

ونال بيندر جائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، والتي صمم مسارها بميدان مركز الشارقة للفروسية الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 89 فارساً وفارسة، نجح منهم 32 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، مع وصول الفرسان والخيول إلى قمة جاهزيتهم بعد مشاركتهم في عدد من البطولات الدولية متنوعة التصنيفات بالموسم الإماراتي، ليصبح عامل الزمن مع الأداء النظيف دون خطأ هو الحكم الفصل في ترتيب مراكز الفرسان، ونجح الفارس بيندر في إكمال الجولة في أسرع زمن وبلغ 58.64 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الأردني نصوح كيالي والفرس «ميلونا فان هيت» وأكمل معها الجولة في زمن بلغ 59.68 ثانية، والفارسة الألمانية نيكولا بول توجت بجائزة البطاقة التأهيلية الثالثة على صهوة الجواد «أرلو دو بلونديل» وأنهت معه الجولة في زمن 60.15 ثانية.

وعزز فرسان الإمارات مراكزهم المتقدمة في دولية الشارقة (24)، بسيطرتهم على المراكز الأربعة الأولى في منافسة المرحلتين الخاصة من فئة النجمتين، برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي صمم مسارها بميدان الصالة المغطاة بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وتنافس فيها 90 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 39 فارساً وفارسة، وتقدمهم الفارس علي حسين النويس والفرس «سيلين 267» بزمن المرحلة الثانية 30.68 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس سلطان النعيمي والجواد «اتش كيه الشبابي» والزمن 30.93 ثانية، وجاءت في المركز الثالث الفارسة نوادر عمر النابودة مع الفرس «فيرست برنسيس» والزمن 31.57 ثانية، وجاء في المركز الرابع فارسنا مفتاح الظاهري مع الفرس «إيزي نايس».

وفاز الفارس الشاب محمد حمد الكربي والفرس «شانتال» بصدارة المنافسة التأهيلية الأولى لفئة الفرسان الشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة، وأقيمت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، والمتصدر أنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 34.57 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية شام الأسد على صهوة الجواد «أورتيماك دو أباييس» وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 35.40 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الكندي فارس عزّوني والجواد «تورانو»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 37.52 ثانية.