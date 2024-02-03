291 لاعباً يشاركون في ملتقى الشارقة لألعاب القوى

الشارقة (الاتحاد)

ينطلق اليوم ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين في نسخته الـ12، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة يتنافسون في 6 سباقات للمضمار، ومنافسات الميدان للصولجان والقرص والرمح والجُلة والوثب العالي والوثب الطويل والوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، والإعاقة البصرية، والدماغي، والإعاقة الذهنية، والبتر.

وتشارك أندية الإمارات في الملتقى بـ 64 لاعباً ولاعبة، منهم 20 إناثاً، و44 ذكوراً في مقدمتهم البطل الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية واللاعبين الجدد.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس نادي الثقة للمعاقين، أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام، وهو ما يظهر في زيادة أعداد اللاعبين المشاركين والدول المشاركة، والشارقة استطاعت من وضع اسمها على خريطة أفضل المدن في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وباتت الإمارة الباسمة قبلة يتجه لها أبطال العالم لما توفره الإمارة من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة ذوي الإعاقة. ووجه طارق بن خادم الشكر والتقدير إلى كافة الرعاة للملتقى، مؤكداً أهمية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لأنشطة وبرامج النادي. وأكد أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أن الملتقى سيطبق قوانين الاتحاد الدولي لرياضة المعاقين الجديدة وسيتم دمج الفئات واحتساب النقاط بجانب تكريم المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة، وهناك العديد من البرامج التراثية والمجتمعية للتعريف بإمارة الشارقة، ودورها الثقافي العالمي.