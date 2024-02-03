نورا القبيسي تنتزع لقب «سباق السيدات» في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت الفارسة نورا حمد القبيسي لقب سباق كأس السيدات لمسافة 101.9 كلم، ضمن ثانية فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة الذي أُقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 99 فارسة.

وتمكنت بطلة السباق من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «ديفين دي تراكلين»، لإسطبلات البوادي، قاطعة المسافة بزمن قدره 3:42:43 ساعة، وبمعدل بلغ 27.45 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة.

وجاءت بالمركز الثاني الفارسة شرينة الفلاسي على صهوة «فينيتا» لإسطبلات المغاوير، مسجلة 3:42:52 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة الأوروجوانية لوبا فاريلي على صهوة «بوليو ناثال» لإسطبلات «أم7» وسجلت 3:44:59 ساعة.

وشهد السباق تنافساً قوياً في جميع مراحله، ونجحت البطلة في صدارة المرحلتين الأولى والثانية، ثم خففت السرعة قليلاً في المرحلة الثالثة، التي حلت فيها في المركز الثالث، وذلك استعداداً لمرحلة الحسم، التي تمكنت من صدارتها وتحقيق اللقب الأول في مسيرتها.

وتستأنف فعاليات المهرجان صباح غدٍ الاثنين بالسباق الماراثوني لمسافة 163.3 كيلومتر، المصنف دولياً بنجمتين الذي يقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 81.6 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.7 كلم، ويقام يوم الثلاثاء سباق الشباب والناشئين لمسافة 101.9 كلم، «نجمة واحدة».