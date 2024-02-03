راشد البلوشي بطلاً لـ«السباق إلى الفضاء» للدراجات

دبي (الاتحاد)

توج راشد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بلقب «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين الذي أُقيم ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وقام عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بتتويج الفائزين، وتكريم الجهات الداعمة.

وعلى صعيد الفردي، إلى جانب راشد البلوشي البطل، جاء هلال جابر الحربي من فريق وزارة الدفاع بالمركز الثاني، وسعيد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» بالمركز الثالث.

وعلى صعيد الفرق، حقق «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» المركز الأول، يليه بالمركز الثاني فريق شرطة دبي 1، والثالث فريق الوثبة 1، ونال محمد المنصوري من فريق ربدان 2، المركز الأول لفئة فوق 40 عاماً، وفي فئة «السرعة في منتصف الطريق»، حل بالمركز الأول راشد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي».

وانطلق السباق من مقر «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية لمسافة امتدت 148 كلم، وذلك احتفاءً وتقديراً للإنجازات الإماراتية التاريخية الخالدة في قطاع الفضاء، بمشاركة 250 درّاجاً و22 فريقاً. وقام رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، بمنح شارة انطلاق السباق، بعدما التقى بالدراجين قبل انطلاق السباق، وألقى كلمة تحفيزية لهم، فيما شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري على متن دراجته ضمن المسافة الافتتاحية للسباق، رفقة فريق «مركز محمد بن راشد للفضاء».

شهد انطلاقة السباق ومجرياته، عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في المركز.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «ما تحقق من نجاحات وعمل وجهود كبيرة تبذل في تنظيم هذه السباقات، ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر التوجيهات السديدة والدعم الكبير وتخصيص هذه الجوائز المالية الأكبر من نوعها لتشجيع الشباب المواطنين تحديداً على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وما تحقق طوال السنوات الماضية إنما جاء من رؤية سموه التي حققت النجاحات والتطور وارتفاع المستويات والزيادة في أعداد المشاركين في جميع السباقات». وتوجه الفلاسي بالشكر إلى جميع القائمين على «مركز محمد بن راشد للفضاء» على استضافة انطلاقة هذا السباق، كما شكر رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، على حضورهما ووجودهما في هذا الحدث، وجميع الجهات التي تكاتفت معاً لتنظيم السباق وفق أعلى وأفضل المعايير.

وأكد الفلاسي أن التطور لن يتوقف في بطولة السلم، ولا يوجد شيء مستحيل في دولة اللامستحيل، وأن العمل سيتواصل، والجهود قائمة دائماً لتقديم المزيد من التطور في كل نسخة من منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية.

وأكد رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، في تصريحات تلفزيونية، أن انطلاق هذا السباق الذي يحمل اسم «السباق إلى الفضاء» من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، مبادرة جميلة للغاية؛ لأن هذا المركز بمثابة «بيتنا» على الأرض لمهماتنا الفضائية، وقال: «الفضاء جزء من استراتيجية الدولة لدعم الشباب الذين أتشرف بتمثيلهم، والرياضة جزء مهم من أجل المهمات الفضائية، فخلال مهمتي الفضائية كان يتوجب عليّ ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف الساعة يومياً، ومنها ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بالطبع الدراجة الهوائية الفضائية مختلفة، لكن بعد ممارسة هذه الرياضة أيقنت بأهميتها في قوة التحمل، وتعزيز القوة البدنية، وأشجع الشباب على ممارستها، لأن مردودها إيجابي على المدى الطويل».

وتابع: «رسالتي للشباب أن تكون الرياضة جزءاً من أي نشاط في حياتهم، وبالنسبة لنا كرواد فضاء الرياضة ليست خياراً لنا، ولكنها أمر إلزامي، وهناك رائد فضاء يبلغ من العمر 70 عاماً، سيقوم بمهمة في الفضاء بعد نحو 6 أشهر، وبسبب ممارسته للرياضة، ومنها الدراجات الهوائية، فإن عمره البيولوجي أصغر عن عمره الرقمي؛ لذلك نؤمن بأن هذه الرياضة تساعد الإنسان في المحافظة على جسده، وتمنع هشاشة العظام وضمور العضلات». واعتبر رائد الفضاء هزاع المنصوري أن المسارات الموجودة في دبي والإمارات، تمنح الجميع حافزاً لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وقال «عملية ممارسة رياضة الدراجات الهوائية سهلة للغاية في الدولة، كل ما عليك أن تقوم به أن تصطحب دراجتك الهوائية، وتجد المسارات في كل مكان، وتستمتع بالمواقع الجميلة خلال ممارستك هذه الرياضة».

وأضاف كـ«رواد فضاء، فإن الرياضة مهمة للغاية لنا، وتحديداً الدراجات الهوائية، حيث أتدرب عليها يومياً من نصف ساعة إلى ساعة، كونها ترفع قوة التحمل لديك، فيما أقوم بركوب الدراجة الهوائية في مسار الوثبة حوالي مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب ممارسة رياضات، مثل رفع الأثقال أو رفقة أبنائي في الجو جيتسو».

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «سُعداء بأن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن سباقات النسخة الثامنة من البطولة، واختيار عنوان (السباق إلى الفضاء) يتناسب بشكل كبير مع التزامنا بتحفيز وإلهام الشباب في جميع المجالات، ويمثل أيضاً تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء».

من ناحية أخرى، يُقام اليوم سباق السيدات بمشاركة 150 متسابقة، وهو السباق الذي يتواصل سنوياً تأكيداً لجهود البطولة في دعم الرياضة المرأة، وهو الذي ينطلق ويختتم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية.