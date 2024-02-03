منتخبنا يتصدر الكايت سيرف في دبي

دبي (الاتحاد)

تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث منافسات اليوم الأول من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» التي تختتم اليوم في شواطئ جزر دبي.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالنجاح الفني والتنظيمي الذي رافق انطلاقة الحدث الكبير والذي يعد أول الفعاليات في روزنامة موسم بطولات لجنة الكايت سيرف، مؤكداً أن الأقبال الكبير يعكس التزايد المستمر في قاعدة الممارسين، مما يدلل على الانتشار السريع لهذه الرياضة في شواطئ دولتنا.

وأثنى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على الدور الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تطوير الرياضات البحرية المختلفة، من خلال حرصه على التنوع وزيادة الممارسين، وتحفيزهم عبر البطولات المتنوعة، مع مراعاة الظروف وطبيعة كل حدث، خاصة رياضة كايت سيرف التي تحتاج إلى معدل سرعات محدد يرفع من وتيرة التنافس.

وخطف نجوم منتخبنا الوطني الأضواء في منافسات فئة توين تيب لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصدر راشد أحمد الفلاسي الترتيب، وحل بعده في المركز الثاني محمد عبيد المنصوري، بينما تألق الصاعد عبدالله المحيربي في فئة الناشئين منفرداً بالصدارة.

وتختتم اليوم المنافسات بإقامة منافسات فئتي هايدروفويل (رجال وسيدات ومواطنين وناشئين) ووينيج فويل (رجال وسيدات ومواطنين).