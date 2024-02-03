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الرياضة

قطر تكسب أوزبكستان وتضرب موعداً مع إيران في نصف نهائي كأس آسيا

قطر تكسب أوزبكستان وتضرب موعداً مع إيران في نصف نهائي كأس آسيا
3 فبراير 2024 22:50

 
الدوحة (د ب أ) 

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أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بضربات الترجيح. وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة.59 ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.
وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3.2/ وبهذا الفوز يكمل منتخب قطر عقد المتأهلين لقبل نهائي البطولة، حيث سيواجه إيران في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الأردني في الدور نفسه.

منتخب قطر لكرة القدم
منتخب أوزبكستان لكرة القدم
كأس آسيا
كأس آسيا 2023
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