انتصارات مبهرة لهيذر واتسون ودانييل كولينز في «تنس مبادلة»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد اليوم الأول من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة إجراء القرعة الرئيسية لمسابقة هذا العام، حيث تعادلت إيما رادوكانو بطلة الجراند سلام، مع لاعبة جمهورية التشيك ماري بوزكوفا. وفي الوقت نفسه، استمتع المتفرجون بإثارة رائعة على أرض الملعب حيث قدمت هيذر واتسون، بطلة ويمبلدون للزوجي المختلط، أداءً رائعاً وحققت دانييل كولينز، التي وصلت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، الفوز في أولى مبارياتها في البطولة.

وانطلقت النسخة الثانية من بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، رسمياً في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وتنافست واتسون وصوفيا كينين بطلتا الجراند سلام وجهاً لوجه في المباراة الرئيسية لهذا اليوم.

وفازت الأميركية كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، بالمجموعة الأولى 6-3، قبل أن تسيطر واتسون على مجريات اللعب، وتتفوق في النهاية على منافستها لتفوز 3-6 و6-1 و6-1.

على جانب آخر، من التصفيات فازت كولينز بسهولة على ديسبينا باباميشيل 6-2 و6-3، كما حققت كل من أشلين كروجر، ليندا فروهرفيرتوفا، كريستينا بوكا، وماي هونتاما، أيضًا الفوز في مبارايات اليوم.

أما النجمة السعودية يارا الحقباني، فتغلبت بمجموعتين متتاليتين على الإسبانية سارة سوريبيس تورمو، لتفوز بسهولة 6-1 و6-0 ورغم البراعة الملحوظة في أدائها، وتشجيع الجماهير الكبير لها، إلا أنها فشلت في النهاية في مواجهة منافستها الأكثر خبرة.

وبعيداً عن الملعب، أُجريت القرعة الرئيسية للمسابقة بعد ظهر اليوم، ومع استعداد رادوكانو لمواجهة بوزكوفا، هناك احتمال لخوض مباراتين متوقعتين للغاية في الدور الثاني، الأمر الذي من شأنه أن يضع البريطانية في مواجهة محبوبة الجماهير أُنس جابر ونعومي أوساكا التي تواجه بدورها في التصفيات، يلينا ريباكينا من كازاخستان، اللاعبة الأعلى تصنيفاً في البطولة.

أما اليابانية أوساكا، المصنفة العالمية رقم 1 سابقًا، فعادت إلى الملاعب مؤخراً بعد ولادة ابنتها، وتنافست في بطولة بريسبان الدولية وبطولة أستراليا المفتوحة، وتأمل اللاعبة، التي شاركت هذا العام ببطاقة دعوة وايلد كارد، في أبوظبي، أن تحقق تقدماً يؤهلها للمواجهة الكبرى ضد ريباكينا، المصنفة رقم 5 عالمياً.

ودخلت رادوكانو أيضاً للتصفيات ببطاقة دعوة بعد عودتها من الإصابة. وبدأت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً هذا العام بالمنافسة في بطولة آي إس بي كلاسيك في أوكلاند، قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وساعد دخول الصينية تشي يو وانج، التي تم دعوتها ببطاقة وايلد كارد الأخيرة، في إجراء القرعة، ووقع الاختيار عليها لمواجهة المصنفة السادسة بياتريس حداد مايا.

أما اللاعبات الأربع اللاتي صنفن الأفضل في البطولة، يلينا ريباكينا، أُنس جابر، ماريا ساكاري وباربورا كريجيكوفا، حصلن على تأهيل مباشر للانتقال إلى المرحلة التالية من المسابقة.

وعلق المدير الرياضي للبطولة، نايجل جوبتا قائلًا: «يسعدنا إجراء القرعة الرئيسية للمسابقة، الأمر الذي يزيد من معدل الإثارة والترقب، حيث تتيمز بطولة هذا العام بملعب رائع يضم تشكيلة من أفضل اللاعبات في العالم، واللاتي يتطلعن إلى الوصول للنهائيات ونيل اللقب، ومن المؤكد أن الحاضرين سيشاهدون مباريات رائعة».

وقالت أميمة أبو بكر، مديرة الاتصالات التنفيذية والمركز المؤسسي في «مبادلة»: «تضم قرعة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام تشكيلة هائلة من المواهب المميزة، الأمر الذي يبشر ببطولة ممتعة ومثيرة. إن كل مباراة تُعد تجسيدًا للعزيمة والمهارة والروح الرياضية، وتصوّر تنس السيدات في أفضل حالاته».

وأضافت: «نرحب باللاعبات العائدات ونقدم الجيل الجديد من المواهب إلى ساحة أبوظبي. ومن شأن بطولة هذا العام أن تعزز اسم أبوظبي كوجهة رائدة لرياضة التنس ذات المستوى العالمي، وكمكان مناسب للجمهور لتجربة التميز الرياضي بشكل واضح».

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي يثبت مجدداً قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويأتي نتيجة طبيعية لثقة الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية في التنظيم المبهر، لتصبح البطولة واحدة من أبرز البطولات العالمية في روزنامة الفعاليات التي تستضيفها العاصمة على مدار العام، وفق أعلى المعايير الاحترافية والعالمية.

كما أشاد العواني بمبادرة «الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة» المجتمعية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي على هامش فعاليات النسخة المرتقبة من البطولة العالمية، والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة التنس في الإمارات من خلال تطوير المواهب المحلية من اللاعبين واللاعبات الناشئين.