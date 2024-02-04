«الشارقة» بطل «كأس سفير اليابان» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ فريق نادي الشارقة بلقب النسخة السابعة لكأس السفير الياباني للجودو، لفئة الناشئين والشباب، والتي أقيمت بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك الرياضية في أبوظبي، ونظمها اتحاد الجودو بالتعاون مع السفارة اليابانية وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكوش، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد.

شهدت البطولة، مشاركة 120 لاعباً من أندية النصر، الشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، الفجيرة للفنون القتالية، مركز الظفرة، أولمبيكس دبي، أكاديمية نوجيرا، ومركز تندرا دبي، و21 لاعبة من فريقي الشارقة لرياضة المرأة والفجيرة للفنون القتالية.

وجاءت صدارة فريق نادي الشارقة وتتويجه بحصوله على 4 ميداليات ذهبية، وفي المركز الثاني، جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد ذهبيتين و4 فضيات، ثم اتحاد كلباء ثالثاً برصيد ذهبيتين.

وعلى مستوى البنات، حل فريق الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول برصيد 3 ذهبيات و4 فضيات، والشارقة لرياضة المرأة في المركز الثاني برصيد 3 ذهبيات وفضيتين، وشهدت مباريات الفتيات طفرة فنية هائلة.

وفي ختام منافسات البطولة نظم الاتحاد بالتعاون مع أصحاب الهمم «أبطال الأولمبياد الخاص» تدريبات استعراضية مشتركة رائعة بين مجموعة من منتخب شباب الإمارات لأصحاب الهمم للجودو ومنتخب شباب الإمارات للجودو، والتي لاقت تشجيعاً كبيراً من الحضور.

وفي ختام البطولة توج الفائزين، أكيو إيسومانا سفير اليابان لدى الدولة، بمشاركة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد، وبحضور عيسى موسي بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعلي محمد اليماحي عضو المجلس ممثل فئة الشباب.

كما قام السفير بمنح مواطنه الياباني كوكي أشيدا، مدرب منتخب الإمارات الوطني للجودو للفئات العمرية، شهادة تقدير وعرفان والتي تُمنح عادة للأفراد والمجموعات الذين قدموا مساهمات كبيرة في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول الأخرى.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، في ظل الاهتمام المتواصل المشترك من جامعة توكاي في اليابان، حيث تتواصل إقامة البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة للجامعة مع اتحاد الجودو، خاصة على مستوى المدارس والمراحل العمرية.