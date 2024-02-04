بني ياس يختتم معسكر العين بـ«فوز معنوي»

مراد المصري (أبوظبي)

اختتم بني ياس معسكره في مدينة العين، والذي خاض خلاله 3 مباريات ودية، إلى جانب خوض التدريبات اليومية، مع رفع حالة الانسجام بين عناصر الفريق.

وجاء فوز «السماوي» على البطائح بثنائية نظيفة في ختام معسكر «دار الزين»، ليرفع المعنويات بدرجة أكبر، بعدما سبق للفريق الفوز على أجمك الأوزبكي 3-1، وعلى بينونة 2-1.

وامتد معسكر «السماوي» لـ10 أيام، ركز فيها المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، على رفع الجاهزية البدنية للفريق، إلى جانب تحسين بعض الجوانب الفنية، وذلك من خلال التدريبات التكتيكية، ومراجعة تحليل الفيديو، وغيرها من الأمور.

وشهد المعسكر حالة إيجابية من الالتزام والانضباط من كل اللاعبين، وسط تركيز كبير من أجل الخروج بأفضل النتائج الممكنة، واستئناف الموسم بالصورة المطلوبة من خلال تحقيق النتائج الإيجابية التي تكفل تحسين الموقع على سلم الترتيب.

وستكون عودة «السماوي» لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين بلقاء عجمان يوم 12 فبراير الجاري في الجولة الـ13 من المسابقة، ويستعد «السماوي» خلال اليومين القادمين لإعلان صفقة التعاقد مع الكونجولي برستيج مبونجو قادماً من عجمان أيضاً، وذلك بعد إكمال إجراءات الفحص الطبي، وبقية التفاصيل الرسمية المرتبطة بالأمر، حيث يأتي ضم هذا اللاعب مكان البرتغالي جيكو جيرالديس، الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي.