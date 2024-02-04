«فارق الهدف» يشعل عودة دوري «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)

شهد دوري أقوياء اليد عودة قوية بعد توقف 70 يوماً بسبب مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية بالبحرين، حيث ظهر تأثير استعدادات الأندية لعودة المباريات، وانتهت المواجهات بفارق هدف، بالجولة الرابعة من الدور التمهيدي للمسابقة، حيث فاز النصر على دبا الحصن 34-33 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بفارق هدف 16-15.

وحقق الجزيرة الفوز خارج ملعبه أمام مليحة 26-25، في المباراة التي جرت بينهما بصالة مليحة رغم تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول 12-9، إلا أن فريق الجزيرة عاد في الشوط الثاني وخطف المباراة في الأمتار الأخيرة.

وفي ديربي دبي، تعادل الوصل وشباب الأهلي 25-25 في مباراة مثيرة أقيمت بينهما بصالة الإمبراطور وانتهى الشوط الأول بتقدم الفرسان 14-11 إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني ونجحوا في التعادل مع نهاية المباراة.

في الوقت الذي استمر غياب الشارقة حامل اللقب عن مباريات الدوري حتى الآن، حيث لم يلعب أية مباراة، بعدما غاب من بداية الموسم للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية وأجل مواجهته أمام العين في هذه الجولة إلى 20 فبراير الجاري، وهناك مؤجلات أمام الجزيرة من الأسبوع الأول، ثم شباب الأهلي في الأسبوع الثاني، ثم دبا الحصن في الأسبوع الثالث، وسيكون الظهور الأول للملك في الجولة الخامسة عندما يواجه النصر.

ويتصدر الجزيرة قمة الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة في 3 مباريات وبرصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن العين، الذي حقق العلامة الكاملة أيضاً في 3 مباريات، وفي المركز الثالث يأتي شباب الأهلي برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادل، متساوياً مع مليحة الرابع إلا أن مليحة لعب 4 مباريات، وفاز في اثنتين وخسر في مثلهما، والنصر الخامس برصيد 6 نقاط من 4 مباريات والوصل السادس برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ثم دبا الحصن 3 نقاط من 3 هزائم والشارقة الأخير من دون نقاط ولا مباريات.