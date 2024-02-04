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الرياضة

مبابي والريال.. «كتابة الفصل الأخير»!

مبابي والريال.. «كتابة الفصل الأخير»!
4 فبراير 2024 11:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن «الفصل الأخير» من «مسلسل» مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي «25 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، في طريقه للانتهاء، بعد أن كشفت صحيفة «لوباريزيان» القريبة من ناديه باريس سان جيرمان، النقاب عن أن «فتى بوندي المدلل» قرر الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل، وأن ثمة مفاوضات تجرى من وراء «الكواليس» بين اللاعب والنادي الإسباني.
غير أن إدارة سان جيرمان، التي قالت إنها ليست على علم بهذه المعلومات لأن اللاعب لم يعلن بعد قراره بصورة رسمية، ما زالت تتمسك بأمل تمديد عقده ومحاولة إقناعه وإغرائه بوضع بند في عقده يسمح له بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس هذا الصيف، وهي الميزة التي لن يحصل عليها على الأرجح إذا ما انتقل للعب في ريال مدريد، لأن إدارة «الميرينجي» لن تسمح له بذلك.
وكانت «لوباريزيان» أشارت إلى أنه رغم أن مبابي لم يتخذ قراره بعد فإن المؤشرات كلها تشير إلى رحيله عن باريس في الصيف المقبل، وإن وجهته المقبلة هي ريال مدريد، كما أفادت بأن حالة من التشاؤم سادت داخل أروقة سان جيرمان خلال هذه الأيام الأخيرة، بما ينبئ بخسارة المعركة مع ريال مدريد، بل ذهب البعض داخل «الباريسي» إلى حد القول بأن اللاعب يريد إعطاء دفعة جديدة لمسيرته الكروية في عاشر موسم له لاعباً محترفاً، أمضى منها 7 مواسم مع سان جيرمان.
وأكدت الصحيفة أنه إذا كانت مشاركة مبابي في دورة الألعاب الأوليمبية هي «الورقة» التي تلعب بها إدارة باريس، فإن فرص عدول بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، عن قراره ضعيفة جداً.
وكان مبابي قريباً جداً من ريال مدريد قبل عامين، إلا أنه استقر في نهاية المطاف على تمديد عقده مع باريس حتى صيف 2024، إضافة إلى سنة اختيارية، ولكنه أبلغ ناديه في بداية هذا الموسم بأنه لن يُفعّل هذه السنة، متحملاً بذلك ضغوطاً كبيرة من جانب إدارة باريس في فترة إعداد بداية الموسم.
ومن جانبها، أكدت الصحف الإسبانية الموالية لريال مدريد، وفي مقدمتها «ماركا»، أن هناك مفاوضات جارية بالفعل في «الكواليس» بين الطرفين، وأن انتقال مبابي إلى «سانتياغو برنابيو» مسألة وقت.

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