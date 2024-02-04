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الرياضة

الحبتور بطل «الكأس الفضية للبولو»

الحبتور بطل «الكأس الفضية للبولو»
4 فبراير 2024 12:00

دبي (الاتحاد) 
توج فريق الحبتور بكأس دبي الفضية للبولو بعد فوزه على الإمارات 10-8 في المباراة النهائية التي جرت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، فيما فاز فريق ذئاب دبي بكأس الترضية، بعد تغلبه على فريق بنجاش بنتيجة 13 مقابل 6 أهداف ونصف هدف. 
وشهدت المباراة النهائية 5 أشواط، نجح الحبتور بقيادة محمد الحبتور في التقدم بهدف دون رد في الشوط الأول وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني، بعدما تعادل الإمارات 1-1 إلا أن الحبتور رد برفع النتيجة 4-1 عن طريق خوان جوريتش وفاكوندو يورينتي.
وكان الشوط الثالث هو الأفضل للحبتور، بعدما تقدم بالنتيجة 7-2، ولم يكن هناك رد فعل قوي من فريق الإمارات، واستمر الحبتور في التقدم بالشوط الرابع 9-3 وهو ما كان إعلاناً عن فوزه قبل أن يخوض الشوط الخامس والأخير الذي عاد فيه فريق الإمارات وسجل 5 أهداف إلا أن الحبتور سجل هدفه العاشر وحسم المواجهة 10-8.
وعقب المباراة، قامت ندا رويفيري رئيس «إنسجينا» الراعية للحدث، ومحمد المر الحريز أمين عام اتحاد البولو، بتتويج الفرق الفائزة؛ الحبتور البطل والإمارات الوصيف وذئاب دبي بطل الترضية، ونال خوان جوريتشي لاعب فريق الحبتور جائزة أفضل لاعب، فيما نال الخيل بوكاهونتاس الذي امتطاه خوسيه أرايا جائزة أفضل مهر في البطولة، وفاز أريزونا الذي امتطاه لوكين مونتيفيردي كأفضل مهر من السلالة الأرجنتينية. 
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة لكأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحفياً صباح غدٍ الاثنين بقاعة أبراج بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبحضور ممثلي الفرق الستة المشاركة وهي الإمارات وبنجاش وذئاب دبي كافو وغنتوت والحبتور ومهرة، وسيتم خلال المؤتمر إجراء قرعة المباريات للنسخة الـ15 من البطولة. 

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