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الرياضة

إيسايلا «البرتقالي» يستعد لمواجهة «أصدقاء الأمس»

إيسايلا «البرتقالي» يستعد لمواجهة «أصدقاء الأمس»
4 فبراير 2024 12:30

رضا سليم (دبي) 
يضع الروماني دانيال إيسايلا، مدرب فريق عجمان، اللمسات الأخيرة على تشكيلة «البرتقالي» استعداداً لعودة دوري أدنوك للمحترفين، ومواجهة بني ياس باستاد راشد بن سعيد يوم 12 فبراير الجاري ضمن الجولة الثالثة عشرة للمسابقة والأخيرة في الدور الأول، حيث يواجه إيسايلا فريقه السابق الذي تولى تدريبه على مدار 3 مواسم انتهت الموسم الماضي ورحل بعد نهاية عقده إلا أنه عاد إلى «دورينا» من بوابة «البرتقالي». 
ويطمح المدرب الروماني في حصد العلامة الكاملة من أجل الهروب من دوامة القاع، خاصة أن عجمان يحتل المركز الـ12 في ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، ويحتاج إلى 3 نقاط للقفز للمركز العاشر، الذي يحتله خورفكان برصيد 13 نقطة ثم كلباء الحادي عشر برصيد 12 نقطة.
ويحاول الجهاز الفني للعب مباراة ودية تكون «بروفة» أخيرة قبل العودة، بعدما ألغيت مباراة الوصل الودية حيث كان المدرب يضع آمالاً كبيرة في تجهيز اللاعبين من خلال مباراة قوية، إلا أن تعديلات جدول المسابقة أربكت كل الحسابات لدى الفريق، وأيضاً بقية فرق الدوري التي أعادت حساباتها في كل المباريات الودية.
وتبدو صفوف الفريق مكتملة، خاصة أن فترة التوقف الطويلة للدوري منحت الجهاز الطبي الفرصة لعلاج جميع اللاعبين خاصة وليد أزارو، الذي عاد لصفوف الفريق بعد غياب طويل، ونجح في تسجيل هدف في مرمى اتحاد كلباء خلال المباراة الودية الأخيرة.
كانت التدريبات الأخيرة قد شهدت حضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لتحفيز اللاعبين، بحثاً عن الفوز الثالث للفريق في الدوري.

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