الهاشمي تحقق «أول نجاح» في «آسيوية الأثقال»

طشقند (الاتحاد)

نجحت زهرة الهاشمي لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، في تحسين رقمها الشخصي في أول ظهور لها في البطولة الآسيوية، التي انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 192 من الرباعين «رجالاً وسيدات»، يمثلون 29 دولة، يبحثون عن المجد القاري، فيما يقاتل عدد آخر على بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وحسنت الهاشمي، التي نافست في وزن 49 كجم، رقمها الشخصي، عندما رفعت 60 كجم، لتعكس تطورها الكبير، حيث كان أعلى وزن رفعته في البطولة العربية في أكتوبر الماضي بالقاهرة 52 كجم، وهو معدل جيد قياساً بتجربتها مع اللعبة التي لم تتعد 6 أشهر.

ويخوض منذر الجسمي غداً الاثنين منافسات وزن 67 كجم، ويعول على تحسين أرقامه الشخصية أيضاً ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، الذي يعتبر البطولة الآسيوية فرصة جيدة لتحسين الأرقام من جهة والاحتكاك مع نخبة من نجوم اللعبة العالميين، الذين تمثل آسيا معقل معظمهم.

وأكد ماهر القربي، عضو الجهاز الفني لنادي أبوظبي لرفع الأثقال، الذي يتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب بالبطولة، أن مشاركة اللاعبين في هذا الحدث القاري الكبير مهمة جداً، حيث تأتي ضمن الخطط والبرامج الموضوعة حتى نهاية العام الحالي، وأنها محطة تقييمية بعد فترة إعداد استمرت شهرين لزهرة الهاشمي صاحبة التجربة القصيرة مع رياضة رفع الأثقال.

وقال: قدمت اللاعبة مستوى جيداً ومرضياً لنا كجهاز فني وطورت أرقامها واكتسبت خبرة أكبر من خلال التواجد مع أبطال عالميين، وهي تجربة قوية ليس لها فقط بل لجميع اللاعبين، ونأمل أن نوفق في ما تبقى من البطولة في تحقيق نجاحات كبيرة.

من جهة أخرى، يواصل بقية عناصر المنتخب تدريباتهم اليومية استعداداً للمنافسات وسط حضور يومي للبعثة الإدارية، التي تضم عبدالله الشعالي وشيخة الكعبي من اتحاد اللعبة، وخليفة الزعابي من نادي أبوظبي.

وكانت البطولة الآسيوية قد افتتحت بحضور محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من مسؤولي الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية، وجاء حفل الافتتاح رائعاً تضمن التعريف بالإنجازات الرياضية لأوزبكستان الدولة المضيفة والتعريف بأهم معالمها التاريخية، بجانب فقرة فلكلورية طافت بكل ثقافات الدول المشاركة.