«لولوه» تُنهي عهد «المحبوبة» في «ماراثون العين»

عصام السيد (العين)

سجلت إسطبلات الأصايل لتربية الخيول والسباقات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، ثنائية مستحقة في سباق العين السابع لهذا الموسم، والذي أقيم بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتنافست خلاله 130 خيلاً على الجوائز المالية المرصودة، والتي بلغت 560 ألف درهم.

وحصدت الفرس «أنفة» الفوز الأول للأصايل لتربية الخيول والسباقات الإمارات، بإشراف دينس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن وببراعة وبفارق كبير في الشوط الثاني، على لقب مزيد، الذي تم تخصيصه للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، مسجلة زمناً قدره 2:20:99 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لإسطبلات الأصايل عبر «أيه أيه لهب» في رابع أشواط الأمسية لمسافة 2000 متر – هانديكاب المخصصة للخيول في سن 4 سنوات، على لقب المويجعي، وسجل الجواد الرمادي زمناً قدره 2:19:94 دقيقة.

وسجل الجواد «ساتلي» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا أول انتصاراته في مشاركته الرابعة، حين اقتنص جائزة الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب الخزنة، مسجلاً 2:21:00 دقيقة.

وانتزع «سقارة كنج» لسيد حشيش، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس جائزة الشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، على لقب الخبيصي، مسجلاً 2:09:27 دقيقة.

وأكدت إسطبلات خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، عشقها للتتويج بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، لخيول الإنتاج المحلي، حين خطف «أف المهيب» بقيادة مارسيلينو رودريجز اللقب بزمن قدره 2:06:90 دقيقة.

وبعد صراع عنيف وشرس تمكن «الواري» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة تاج أوشي، من صد تحدي الاندفاع القوي للمهر «رعد لمبارك»، في الشوط السادس على لقب المرخانية، مسجلاً زمناً قدره 2:03:79 دقيقة.

ومن خيول الاحتياط تمكن الجواد «سلطانات» لمربط العين، بإشراف مجيب رحمان، وقيادة أوسكار شافيز من اعتلاء منصة التتويج في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، على لقب رماح، مسجلاً 1:40:11 دقيقة.

وحقق بات دوبس ثنائية بعد جهد جبار من «أيه أيه بيرننج كريسنت» للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال العلوي في ثامن أشواط الأمسية على لقب شعبية الروضة، لمسافة 1400 متر، متفوقاً على 14 خيلاً، ومسجلاً 1:38:25 دقيقة.

وأنهت الفرس الشقراء «لولوه» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة برناردو بينيرو، عهد «المحبوبة» باعتبارها ملكة سباق الماراثون بلا منازع بشكل مفاجئ في الجولة الثانية من ماراثون العين لمسافة 4100 متر في مسك ختام الأمسية في الشوط التاسع والرئيس، مسجلة 5:03:19 دقيقة.

شهد الحفل وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بنادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي الملا رئيس شركة أريج الأميرات، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق السباقات.