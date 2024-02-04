«نجم البافاري» يرفض برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن بايرن ميونيخ الألماني لم يقدم حتى الآن عرضاً لنجم خط هجومه ليروي ساني، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، إلا أن اللاعب متمسك بالبقاء في «أليانز أرينا» ولا يرغب في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، مؤكداً أنه على استعداد للانتظار حتى يقدم له ناديه عرضاً جديداً مقبولاً.

وكشفت صحيفة «دياريو آس» النقاب عن أن برشلونة الإسباني انتهز فرصة عدم تجديد عقد ساني وحاول الدخول في مفاوضات مع ممثليه من أجل اللعب في البارسا، ولكن اللاعب رفض بشدة فكرة الانتقال إلى كتالونيا، ليصبح ثاني نجم ألماني من بايرن ميونيخ يرفض اللعب لـ «البلاوجرانا» بعد جوشوا كيميتش.

وفي سياق مختلف، ذكرت الصحيفة أن برشلونة لا ينوي تمديد عقد إعارة نجمه البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، ولا يريد شراءه بصفة نهائية، لأن ناديه يغالي في طلباته المالية في وقت يمر فيه البارسا بظروف مالية صعبة، إضافة إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز يرى ضرورة عدم استمراره لأنه لم يكن مؤثراً بالصورة المأمولة في نتائج الفريق.