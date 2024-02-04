ضياء سبع ثالث «نجوم الخبرة» في «ميركاتو أجانب الشتاء»

معتصم عبدالله (دبي)

عزز إعلان نادي الإمارات التعاقد من صانع الألعاب ضياء سبع، اللاعب السابق لنادي النصر، من تواجد «نجوم الخبرة» من اللاعبين الأجانب في «الميركاتو الشتوي» للموسم الحالي، كثالث صفقة بعد إعلان نادي عجمان ضم الثنائي الصربي ميلوس كوفانوسوفيتش لاعب الجزيرة السابق، والبرازيلي رافائيل دودو لاعب خورفكان السابق.

ومثل التعاقد مع ضياء سبع ثانية صفقات «الصقور» الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 نقاط، في الانتقالات الشتوية الحالية بعد ما ضم النادي مسبقاً المدافع الياباني ليو أوساكي المنتقل من فيسيل كوبي، ولعب ضياء سبع «31 عاماً» على مدار موسمي 2020-2021 و2021-2022 في صفوف «العميد» حيث خاض مع «الأزرق» 66 مباراة في كل المسابقات المحلية سجل خلالها 21 هدفاً.

وبات الثلاثي ضياء سبع «الإمارات»، وميلوس كوفانوسوفيتش ورافائيل دودو «عجمان»، امتداداً لتعاقدات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» مع أجانب الخبرات السابقة، بعدما شهد انطلاق الموسم الحالي، وبالتزامن مع «الميركاتو الصيفي» نحو 6 انتقالات داخلية.

وشملت الانتقالات الداخلية في «الميركاتو الصيفي» للموسم الحالي، انتقال ثنائي شباب الأهلي مهدي قائدي وأحمد نور الله لفريقي اتحاد كلباء والوحدة على التوالي، فيما ضم خورفكان لورينسي ناسيمينتو من البطائح قبل التعاقد مع الجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب الجزيرة السابق، فيما ظفر الشارقة بخدمات الدولي التونسي فراس بالعربي المنتقل من عجمان، وضم الإمارات إلى صفوفه المهاجم الإسباني باكو الكاسير على سبيل الإعارة من الشارقة.

من جهته، رفع الإيطالي والتر زينجا مدرب «الصقور» شعار «نعم نستطيع» في إشارة إلى التحدي الكبير الذي ينتظر فريقه في المنافسة على البقاء، وقال المدرب الجديد للصقور: «رؤيتنا في الجهاز الفني أن نمنح الفريق التنظيم الصحيح، وروح الفريق، وأن تكون قوياً في كل لحظة من لحظات المباريات المقبلة».

وأضاف: «أتمنى من فريقي وقبل كل شيء العمل بشكل جماعي، أتيت إلى هنا كوني أؤمن بمثل هذه النوع من التحديات، ويجب على كل أحد في النادي أن يفكر بأننا نعم نستطيع، وأن علينا العمل بجد لتحقيق هدفنا»، لافتاً إلى أن المهمة لن تكون سهلة بالطبع.

وتابع زينجا: «إدارة النادي تعمل بجد من أجل ضم بعض اللاعبين الجديد لتحسين الأداء، وسنفعل ما بوسعنا ونستطيع تحقيق أهدافنا»، لافتاً إلى أهمية العمل بجد من أجل استعادة الحماس ودعم الجماهير مطالباً أنصار «الصقور» بالثقة في اللاعبين والفريق.