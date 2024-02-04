5 ميداليات لمبارزة الإمارات في «عربية السيدات»

لي معالي (الشارقة)

حققت المبارزة الإماراتية أول إنجاز في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعد الفوز بخمس ميداليات في الفردي، بواقع (ذهبية و3 فضيات وبرونزية) بعد منافسة شرسة مع سيدات عمان، في المسابقة التي تجرى على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة، والتي يشارك فيها 6 أندية من مختلف الدول العربية، وأظهرت المبارزة العمانية وجهها الجميل في اليوم الأول لهذه البطولة، بعد الفوز بميداليتين ذهبيتين وهو ما يعتبر من المفاجآت القوية في النسخة السابعة لدورة الألعاب التي تتسم منافساتها حتى 12 من الشهر الجاري بمشاركة 560 لاعبة من 15 دولة عربية في 8 ألعاب مختلفة.

وكانت الذهبية الأولى للإمارات من نصيب مهرا عبدالله ملا في سلاح «السابر» من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وجاءت زميلتها أصيلة درويش في المركز الثاني لتحقق الميدالية الفضية في نفس السلاح، حيث كان النهائي إماراتياً خالصاً بعد مباراة ممتعة بين الفتاتين، وحلت ثالثة في هذه المسابقة السورية ماري أكسم وزميلتها حنين الحمود من نادي الشرطة.

وفي سلاح الفلوريه، فازت حمدة أحمد وخديجة حمدان من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي، وفي سلاح «الإيبيه» فازت شيخة يوسف الزعابي (الشارقة لرياضة المرأة) بالميدالية الفضية.

عبرت مهرا عبدالله ملا (20 عاماً) عن سعادتها الغامرة بأن تكون الذهبية الأولى في هذه النسخة من نصيبها لكي تضع الفتاة الإماراتية على منصة التتويج بالذهب قائلة: «انطلاقة مهمة للغاية لي في الألعاب العربية للسيدات كونها الذهبية الأولى لي في هذه المنافسات، والمنافسة جاءت مع زميلتي أصيلة لنؤكد بأن نادي الفجيرة للفنون القتالية يزخر بالموهوبات في هذه اللعبة خاصة في سلاح السابر، وطموحاتي معها لا حدود لها».

وقالت: «تعلمت المبارزة من أختي الصغرى، وحلمي أن أتواجد في الألعاب الأولمبية وسبق لي أن توجت بالعديد من الميداليات والمركز الأول على المستوى المحلي، ولكن هذه الذهبية لها طعم خاص، لكونها تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي».

وأكدت هذه الألعاب بزوغ نجم جديد في رياضة المبارزة قادم من أراضي سلطنة عمان، بعد فوز كل من جنى محمد الشرجية، وإسراء سيف السيابي بالذهبية، الأولى في سلاح «الإيبيه»، والثانية في سلاح «الفلوريه»، وهذا مؤشر كبير على أن المبارزة العمانية تعيش حركة كبيرة من التطور على الرغم من عدم وجودها في أي نادٍ بالسلطنة حتى الآن، والاعتماد الأكبر على المراكز، والذي يعتمد عليه المنتخب الوطني في تكوين عناصره، ويقود تدريب اللعبة في عمان التونسي هشام كرشود صاحب التاريخ الطويل في هذه اللعبة، وبدأ نهضة اللعبة في السلطنة منذ 4 سنوات و10 أشهر فقط.

من جانب آخر افتتح فريقا سلوى الصباح الكويتي ونادي الشارقة مباريات المجموعة الثانية ضمن مواجهات مسابقة الكرة الطائرة بأداء مبهر، توج بانتصارهما على فريقي دي لاسال الأردني وتل درة السوري بنتيجة واحدة (3-0).

وتتواصل مسابقة الكرة الطائرة اليوم، بمباراتين غاية في الأهمية ضمن مباريات المجموعة الأولى التي انطلقت مبارياتها صباح السبت الماضي على صالة نادي خورفكان، تجمع المواجهة الأولى فريقي سبورتنج المصري، وبيبلوس اللبناني، في العاشرة صباحاً حيث استهلا مشواريهما، بالبطولة بالفوز بنتيجة (3-0)، على حساب أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي، وفريق أكاد عنكاوا العراقي.