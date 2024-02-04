«دبي الرياضي» يستضيف لقاء رؤساء مجالس إدارة الأندية مع أفرام جليزر





دبي (الاتحاد)

التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ورؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بدبي مع أفرام جليزر أحد ملاك فريق مانشستر يونايتد رئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي الكبير ومالك نادي تامبا باي، وفريق ديزرت فايبرز للكريكت، حيث تم مناقشة أنجح طرق الاستثمار في القطاع الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص، ودمج الرياضة بالاقتصاد والمجتمع.

وعُقد اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث تم فيه استعراض العمل في الأندية الرياضية وانتقاء أفضل الكوادر للعمل والتواصل مع المجتمع والربط ما بين الرياضة والاقتصاد وتكوين مشروع رياضي ناجح تستفيد منه الأندية.

حضر اللقاء مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وأحمد سعيد محمد البدواوي نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وعبر أفرام عن سعادته بتأسيس ناديه للكريكت في دبي وأكد أن وجود قاعدة جماهيرية كبيرة في دبي كذلك تواجد كوادر مؤهلة للعمل وإنجاح أي مشروع رياضي هو ما شجعه على أن يخطو هذه الخطوة المهمة، وأكد أنه حريص على تعزيز أواصر التعاون مع القطاع الرياضي في دبي، وقدم شكره إلى مجلس دبي الرياضي الذي يقوم بإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي.

وتناقش مروان بن غليطة والشعفار والبدواوي مع أفرام جليزر بخصوص العديد من المواضيع ذات العلاقة وسبل تأسيس الأندية الرياضية الناجحة وتطوير الأعمال على مستوى الإدارة والبناء بالربط مع أفراد المجتمع.

واصطحب سعيد حارب، أفرام جليزر في جولة بأروقة المجلس واطلع على طبيعة العمل والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموما وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب، كما أطلعه على مختبر الابتكار وباقي الأقسام التي يتضمنها مقر المجلس.

وفي ختام اللقاء قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوثق بالكلمة والصورة مراحل تأسيس دولة الإمارات ومراحل نمو تطور إمارة دبي ووصولها إلى مكانتها الحالية إلى أفرام جليزر، فيما قدم الأخير هدايا قميص النادي إلى مجلس دبي الرياضي وإلى رؤساء مجالس الأندية الرياضية.