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الرياضة

«سفح التلة» يهدي «دراجات الإمارات» القميص الأصفر في سباق فالنسيانا

«سفح التلة» يهدي «دراجات الإمارات» القميص الأصفر في سباق فالنسيانا
4 فبراير 2024 17:55

 

فالنسيانا (وام)
حقق الأميركي براندون ماكنلتي دراج «فريق الإمارات»، فوزاً مهماً في المرحلة الرابعة من سباق «فولتا فالنسيانا» للدراجات الهوائية بعد اختصار مسار السباق مسجلاً 4:08:28 ساعة. وتمكن البطل من عبور خط النهاية في الجزء العلوي شديد الانحدار من «ألتو ديل مزرات» متقدماً على سانتياجو بويتراجو من فريق «البحرين فيكتوريوس»، وألكسندر فلاسوف من فريق «بورا هانسجروهي».
وجاءت انطلاقة ماكنلتي في التوقيت المناسب على مسافة 2.2 كلم، وفاجأ المتقدمين في السباق، واستخدم قوته ولياقته للحفاظ على الصدارة حتى نهاية السباق، وقال ماكنلتي: «أعلنوا لنا في السماعات اللاسلكية قبل نهاية السباق بنحو 40 كيلومتراً أن المسار قد تم اختصاره، وندرك أن ذلك وارد في سباق الدراجات، وعلينا التكيف مع المسار الجديد، وضعني الفريق في المكان المناسب عند سفح التلة، وكان صعودها مرهقاً للغاية، قد يحدث الكثير يوم غد لكننا سنبذل ما لدينا من جهود للدفاع عن القميص الأصفر».
ويعد ماكنلتي أول أميركي يتقدم في سباق «فويلتا فالنسيانا»، بفارق 8 ثوانٍ على بويتراجو في التصنيف العام، ويدخل السباق مرحلته الأخيرة اليوم بدءاً من بيتيرا حتى فالنسيا بطول 93 كم، كما حقق فين فيشر بلاك دراج «فريق الإمارات» أفضل نتيجة في التصنيف العام ضمن المرحلة الأخيرة من «طواف العلا» في المملكة العربية السعودية، ورغم أنه أضاع الفوز بالسباق العام بفارق ضئيل، إلا أنه احتل المركز الثالث، ودفعته الثواني الإضافية إلى هذا المركز متخلفاً عن الفائز سايمون ييتس من فريق «جايكو-العلا» بـ 3 ثوانٍ.
وقال بلاك: «كان شعوراً جيداً عند صعودي على التلة، وأتاحت لي الثواني الإضافية شيئاً من الثقة، واعتقدت أنه يمكنني أن أحقق مزيداً من التقدم في الانطلاقة الأخيرة، وسايمون ييتس كان سريعاً جداً، وعلى إثر ذلك قمت بالانطلاق وبذلت كل ما أستطيع على الطريق».

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