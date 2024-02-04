لوتي كوبيكي وعائشة فولاذ بطلتا سباق السيدات للدراجات



دبي (الاتحاد)



توجت لوتي كوبيكي، من فريق شباب الأهلي، بلقب فئة النخبة، وعائشة فولاذ، من فريق «ماي ووش»، بلقب فئة الإماراتيات الهواة، في «سباق السيدات» الذي أُقيم، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وأعطى شارة انطلاقة السباق عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، كما حضر السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وقادت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، بطلة نسختي 2021 و2023، فريق «ماي ووش» للفوز بفئة الإماراتيات الهواة، حيث تواجدت طوال السباق، وحفزت المتسابقات قبل وخلال المنافسات، وحلت عائشة فولاذ من فريق «ماي ووش» بالمركز الأول لفئة الإماراتيات الهواة، تليها بالمركز الثاني موزة الغفلي، من فريق ماي ووش أيضاً، وبالمركز الثالث غاية المحرزي، من فريق إيرويك رسينج.

وعلى صعيد الفرق، حقق «ماي ووش» المركز الأول، وجاء فريق الوثبة بالمركز الثاني، وفريق أيرويك بالمركز الثالث، وجاءت موزة سالم المنصوري من فريق الوثبة بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً، فيما نالت عائشة فولاذ المركز الأول في «السرعة في منتصف الطريق».

وعلى صعيد فئة النخبة، جاءت لوتي كوبيكي من فريق شباب الأهلي بالمركز الأول، تليها بالمركز الثاني لورينا ويبيس من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث بيترا جونكو من فريق شرطة دبي، وعلى صعيد ترتيب الفرق، حل فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وشباب الأهلي بالمركز الثاني، وسولت بالمركز الثالث.

وحققت لوت كوبيكي من شباب الأهلي المركز الأول في «السرعة في منتصف الطريق»، وجاءت هيلي فون إكت من فريق بون رايسينج بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً.

وأُقيم السباق لمسافة 108 كلم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، وبمشاركة 150 متسابقة، في فئتي النخبة بواقع 112 متسابقة للمقيمات ومن تلقين الدعوة من خارج الدولة، حيث شاركت فرق من اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، ولأول مرة العراق، إلى جانب فئة المواطنات، وارتفع عدد جنسيات المتسابقات المشاركات، إلى 36 جنسية مختلفة في هذه النسخة، فيما بلغ عدد الفرق المشاركة 23.

وأشاد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأداء المتسابقات اللواتي قدمن أفضل وأقوى المستويات طوال السباق، وترجمن التحضيرات الكبيرة التي قمن بها للظهور بهذا الشكل المميز، وحرصن على الجمع بين فئتي المحترفات والهواة عبر في السباق نفسه؛ لأن هذا يمنح الفرصة للاعباتنا لخوض المنافسات رفقة المحترفات ومتابعة أدائهن، بما يزيد من خبراتهن.

وأضاف: «جاء أداء جميع المشاركات على قدر التطلعات، حيث قدمن هذه اللوحة التنافسية الجميلة، وتميز بالسباق بالندية والمستويات الإيجابية رغم سرعة الرياح التي ساهمت في رفع مستوى التحدي».

وعبرت البلجيكية لوتي كوبيكي، لاعبة نادي شباب الأهلي، والحائزة المركز الأول في فئة الفردي لسباق النخبة للسيدات، عن سعادتها بالفوز بهذا السباق القوي الذي شهد منافسة قوية في معظم مراحله، مشيرة إلى أن هذا السباق يعد خير إعداد بالنسبة لها ولفريق للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكدت الإماراتية عائشة فولاذ، دراجة فريق «ماي ووش»، الفائزة المركز الأول في فئة فردي الهواة للإماراتيات، سعادتها بتحقيقها لقب فئة الهواة للمرة الأولى، رغم مشاركتها في أكثر من نسخة سابقة، وقالت: «سعادتي غامرة، كل عام أشارك، ولكن لم أوفق من قبل في حصد المركز الأول، وسعيت لأن أحقق طموحي في هذه النسخة، وبالتعاون مع زميلاتي وبعد خوض العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، نجحت في المساهمة في حجز المركزين الأول والثاني لفريقي».

ووجهت فولاذ شكرها إلى الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم على دعمها، وإلى مدربها يوسف ميرزا على جهوده المستمرة مع الفريق التي أسفرت عن تحقيق هذا الإنجاز.