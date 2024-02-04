الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يواصل ترنحه بـ «رباعية قاضية» في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يواصل ترنحه بـ «رباعية قاضية» في الدوري الإنجليزي
4 فبراير 2024 20:34

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
موجة حارة تجتاح أستراليا واشتعال حرائق بغابات تشيلي
قاسية على ليفربول وكلوب..«ليلة أرسنال في الدوري الإنجليزي»


واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية 2 / 4 أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ23 للمسابقة التي شهدت أيضاً تعادل بورنموث 1 / 1 مع ضيفه نوتينجهام فورست.
وعلى ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن، بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق كول بالمير في الدقيقة 19، لكن سرعان ما أدرك وولفرهامبتون التعادل بهدف سجله ماثيوس كونيا في الدقيقة 22، وأضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني الذي جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، وواصل كونيا تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقتين 63 و82 من ركلة جزاء على الترتيب، ليحرز «هاتريك»، وينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع. وقلص تياجو سيلفا الفارق بإحرازه الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 86 وارتفع رصيد وولفرهامبتون الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله مع برايتون وخسارته من مانشستر يونايتد في المرحلتين الماضيتين، إلى 32 نقطة في المركز العاشر. في المقابل، توقف رصيد تشيلسي الذي خسر 1 / 4 أمام ليفربول في المرحلة الماضية، عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وولفرهامبتون
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 09:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©