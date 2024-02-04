عيد ميلاد وثلاثة أهدف في احتفالية «أولد ترافورد»

لندن (أ ف ب)



أبقى مانشستر يونايتد على حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتخطيه ضيفه وست هام بفوز كبير 3-0 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ودخل فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج اللقاء على «أولد ترافورد»، مع ضيفه اللندني الذي تغلب على «الشياطين الحمر» في المواجهتين الأخيرتين بينهما، لكن في ملعبه وليس «أولد ترافورد»، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الدراماتيكي الخميس على مضيفه ولفرهامبتون 4-3، بفضل الشاب كوبي ماينو (18 عاماً) الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد تعثر توتنهام أمام إيفرتون بالتعادل معه 2-2 السبت، بات فريق تن هاج الذي صعد إلى المركز السادس على حساب وست هام بالذات، على بعد ست نقاط من سبيرز فيما يتخلف بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله خصمه المقبل أستون فيلا، ما يعني أنه قادر على تقليصه إلى خمس في حال عاد فائزاً الأحد المقبل من «فيلا بارك».

وفي يوم عيد ميلاده الحادي والعشرين، احتفل الدنماركي راسموس هويلوند بهذه المناسبة بأفضل طريقة من خلال تسجيله الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 23 بطريقة جميلة بعد تمريرة من البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يفرض الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو نفسه نجم الشوط الثاني بتسجيله هدفين.

جاء الأول في الدقيقة 49 بعدما وصلت إليه الكرة من القائد برونو فرنانديش داخل المنطقة، فسددها في الشباك بمساعدة المدافع المغربي نايف أكرد الذي تحولت الكرة منه وخدعت الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي الذي دخل بين استراحة الشوطين بدلاً من الفرنسي ألفونس أريولا نتيجة إصابة الأخير.

ووجه الأرجنتيني البالغ 19 عاماً الضربة القاضية لفريق المدرب السابق ليونايتد الإسكتلندي ديفيد مويز بإضافته الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 بعد خطأ من كالفين فيليبس الذي فقد الكرة لتصل الى الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي مررها لغارناتشو، فتقدم بها داخل المنطقة قبل أن يسددها في الشباك.