شباب الأهلي يسيطر على سباق نزوى للدراجات

الشارقة (الاتحاد)

نجح فريق شباب الأهلي في الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، ضمن سباق نزوى للطريق، الذي نظمه اتحاد الدراجات، بمشاركة 83 دراجاً من 12 نادياً لفئات الكبار، تحت 23 سنة والشباب، وحضره منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد الذي قام بتكريم الفائزين، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي اللعبة في الأندية.

وفي سباق الكبار، فاز دراج شباب الأهلي بول جريجا بالمركز الأول، وحل دراجا المنتخب الوطني سيف معيوف في المركز الثاني، وجابر المنصوري في المركز الثالث، أما فئة تحت 23 سنة ففاز أسامة صباهي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحمدان حسن من نادي شباب الأهلي وصيفاً، ويوسف الشحي ثالثاً من قلعة الفرسان أيضاً.

وفي سباق الشباب، فاز نيكولاي إسليموفيتش، من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحل ثانياً عبدالله علي من نادي الشارقة في المركز الثاني، وحمدان الكتبي من نادي الحمرية في المركز الثالث.

وأشاد منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، بقوة السباق والمشاركين، مؤكداً أنه يأتي امتداداً لمشاركة دراجي المنتخب الوطني في طواف الشارقة الدولي واستعداداً للمشاركات المقبلة، إضافة إلى حرص الاتحاد على تنظيم سباق الشباب وفئة تحت 23 سنة مع سباق الكبار لضمان أفضل احتكاك للدراجين الصاعدين، وتكوين قاعدة منتخبات قوية.