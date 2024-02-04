كأس رئيس الدولة تحدد مسار السباق إلى «أغلى الألقاب»

معتز الشامي (دبي)

يجري اتحاد الكرة مراسم سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في السابعة إلا الربع مساء اليوم بفندق إرث بأبوظبي، بحضور ممثلي الأندية الـ14 المحترفة وهي: الشارقة «بطل النسخة الماضية» العين، شباب الأهلي، الوصل، الوحدة، الجزيرة، النصر، بني ياس، البطائح، خورفكان، اتحاد كلباء، عجمان، حتا، والإمارات، إلى جانب فريقي دبا والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، والتي كانت قد أقيمت في ديسمبر الماضي.

وقرر اتحاد الكرة، إقامة المباراة النهائية للبطولة الغالية باستاد هزاع بن زايد في العين.

وتنتظر الساحة الرياضية انطلاق البطولة الأغلى على قلوب الجميع، والتي تأخر دور الـ16 فيها بداعي ضغط الروزنامة منذ بداية الموسم، في ظل انشغال برنامج تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر، بسبب المعسكرات الخارجية والداخلية التي كان قد دخلها «الأبيض» قبل البطولة.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بعض التعديلات على نظام البطولة، في ظل ضغط روزنامة الموسم، بحيث تم إلغاء نظام الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي، وهو ما كان متبعاً في النسخ الماضية للبطولة، حيث سيقام هذا الدور من مباراة واحدة فقط، بينما أعادت اللجنة نظام «القرعتين» في مسار البطولة، بحيث يتم اليوم سحب قرعة دور الـ16 من البطولة، بينما ستقيم اللجنة قرعة جديدة في مارس المقبل، لتحديد مسار الفرق في ربع النهائي وحتى النهائي.

أما قرعة اليوم، فستشهد تحديد الملاعب الخاصة بدور الـ16، والتي ستقام على ملعب أحد طرفي المباراة نفسها بحسب القرعة، بينما ستُلعب مباريات الدورين الربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، علماً بأن نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار. وفيما يتعلق بمواعيد البطولة، فقد حدد اتحاد الكرة انطلاق دور الـ16 على مدار 3 أيام في 16 و17 و18 فبراير الجاري، بينما تقام مواجهات ربع النهائي على يومين، في 2 و3 أبريل المقبل، وتسبقها قرعة خاصة لهذا الدور في مارس المقبل، ومن ثم تقام مواجهات نصف النهائي يومي 16 و17 أبريل المقبل، بينما تم تحديد مواعيد مبدئية كمقترحات لإقامة نهائي أغلى البطولات والألقاب، ما بين النصف الأخير من أبريل المقبل أو الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، في ظل ازدحام الروزنامة المحلية والقارية، وهو ما سيحسمه مدى وصول نادي العين ممثل «دورينا» في دوري أبطال آسيا. ويتوقع أن تشهد البطولة مواجهات تنافسية قوية، ربما تؤدي لديربيات ومواجهات مثيرة، سواء في دور الـ16 أو مع ربع نهائي البطولة نفسها. ومن جانبه، قال عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: «بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، تعد جزءاً أصيلاً من إرثنا وتاريخنا الرياضي العريق، كونها البطولة الأغلى في مسابقاتنا المحلية، ومناسبة وطنية نعّبر من خلالها عن وفائنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة، التي تدعم وتهتم بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة، حتى أصبحت دولتنا الحبيبة عاصمة للأحداث الرياضية القارية والعالمية». وتابع: «اتحاد الكرة يبذل جهداً كبيراً من أجل تنظيم مباريات الكأس الغالية بأفضل صورة، ونحن نشكر إدارات الأندية على تعاونها المستمر معنا، لكي تبقى كأس رئيس الدولة عنواناً بارزاً من عناوين الكرة الإماراتية ومصدراً مهماً من مصادر قوتها»

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن فرق العمل المختلفة بالاتحاد أنهت كل الأمور التنظيمية للحدث الذي تترقبه جميع الأندية المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع الأندية بهدف التشاور حول كل ما يتعلق بالبطولة الأغلى ونظامها.

وأكد الأمين العام حرص اتحاد الكرة على تطبيق أعلى معايير الجودة في هذه النسخة، بداية من نظام القرعة التي ستكون إلكترونية، وكذلك في مباريات مختلف الأدوار التي ستشهد مبادرات جديدة ومبتكرة، موجهاً شكره لكل الشركاء والأندية ووسائل الإعلام والرعاة على جهودهم في دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها اتحاد الكرة.