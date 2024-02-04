الإمارات تدعو «الجودو العالمي» إلى «مونديال أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وجَّه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، الدعوة إلى عائلة الجودو في العالم، للمشاركة في بطولة العالم للجودو لفردي الكبار والفرق المختلطة التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 18 وحتى 24 مايو المقبل، والتي تعتبر ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ما يسهم في زيادة عدد المشاركين فيها، في ظل التنافس المحموم بين الاتحادات الأعضاء لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية من بين 344 لاعباً ولاعبة في العالم، حسب تصنيف الاتحاد العالمي عقب بطولة أبوظبي الكبرى.

جاء ذلك في حفل الافتتاح الرسمي لبطولة باريس للجودو، والذي أقيم بصالة باريس الكبرى، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس اتحاد الجودو الفرنسي، وناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس بعثة منتخبنا الذي نقل تحيات رئيس اتحاد الجودو في كلمته إلى وفود البطولة التي تشهد مشاركة 621 لاعباً ولاعبة من 107 دول، من بينها 10 دول عربية.

واشتمل حفل الافتتاح على العديد من العروض، وأكد الجميع أن بطولة باريس جراند سلام 2024 حدث استثنائي، لكونها النسخة الاحتفالية الخمسين، ولكنها أيضاً تعنى عام عودة الألعاب الأولمبية إلى باريس.

وحرص رئيس الاتحاد الدولي على توجيه رسالة إلى عائلة الجودو يدعو فيها للوحدة والأخوة والسلام، متمنياً النجاح لبطولة باريس والدورة الأولمبية القادمة في فرنسا.

وكان منتخبنا الأول للجودو اختتم مشاركته بمنافسات الوزن الثقيل بمشاركة جريجوري أرام في منافسات (وزن تحت 90 كجم)، واللاعب ظافر آرام في (وزن تحت 100 كجم) وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بينما أخفق كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كجم، والذي ضم 10 لاعبين من المصنفين، كذلك اللاعب طلال شفيلي في منافسات وزن تحت 81 كجم، بعد أن تخطى بطل إيطاليا جامبا والفنلندي القوي إيتو أبهانامكي، إلا أنه تأثر بتجدد إصابة الكاحل، ليخسر أمام بطل أذربيجان زليم تاكيف الفائز بفضية الوزن.

كأس «سفير اليابان»

من ناحية أخرى، احتفظ فريق نادي الشارقة بلقب النسخة السابعة لكأس السفير الياباني للجودو، لفئة الناشئين والشباب، والتي أقيمت بصالة مدرسة فاطمة بنت مبارك الرياضية في أبوظبي، ونظمها اتحاد الجودو بالتعاون مع السفارة اليابانية وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكوش»، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد.

شهدت البطولة، مشاركة 120 لاعباً من أندية النصر، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، الفجيرة للفنون القتالية، مركز الظفرة، أولمبيكس دبي، أكاديمية نوجيرا، مركز تندرا دبي، و21 لاعبة من فريقي الشارقة لرياضة المرأة والفجيرة للفنون القتالية.

وجاءت صدارة فريق نادي الشارقة وتتويجه بحصوله على 4 ميداليات ذهبية، وفي المركز الثاني جاء فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد «ذهبيتين» و4 «فضيات»، ثم اتحاد كلباء ثالثاً برصيد «ذهبيتين».

وعلى مستوى البنات، حل فريق الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول برصيد 3 «ذهبيات» و4 «فضيات»، والشارقة لرياضة المرأة في المركز الثاني برصيد 3 «ذهبيات» و«فضيتين»، وشهدت مباريات الفتيات طفرة فنية هائلة.

وفي ختام منافسات البطولة، نظم الاتحاد بالتعاون مع أصحاب الهمم «أبطال الأولمبياد الخاص»، تدريبات استعراضية مشتركة رائعة بين مجموعة من منتخب شباب الإمارات لأصحاب الهمم للجودو ومنتخب شباب الإمارات للجودو، والتي لاقت تشجيعاً كبيراً من الحضور.

وفي ختام البطولة، توج الفائزين أكيو إيسومانا، سفير اليابان لدى الدولة، بمشاركة محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد، وبحضور عيسى موسى بن هويدن، رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعلي محمد اليماحي، عضو المجلس، ممثل فئة الشباب.

كما قام السفير بمنح مواطنه الياباني كوكي أشيدا، مدرب منتخب الإمارات الوطني للجودو للفئات العمرية، شهادة تقدير وعرفان والتي تُمنح عادة للأفراد والمجموعات الذين قدموا مساهمات كبيرة في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول الأخرى.

ووجَّه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، في ظل الاهتمام المتواصل المشترك من جامعة توكاي في اليابان، حيث تتواصل إقامة البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة للجامعة مع اتحاد الجودو، خاصة على مستوى المدارس والمراحل العمرية.