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الرياضة

صدارة إماراتية لـ«الدراجات المائية» في «أبوظبي البحري»

صدارة إماراتية لـ«الدراجات المائية» في «أبوظبي البحري»
5 فبراير 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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سيطر نجوم الإمارات على المراكز الأولى في معظم فئات بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وتضمنت منافسات البطولة 11 فئة، بمشاركة 70 متسابقاً، من الإمارات، والكويت وقطر والسعودية والبحرين، بجانب متسابقين من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية. وتصدر البطل العالمي راشد الملا فئة الاستعراض الحر، وجاء ثانياً راشد السويدي، وثالثاً صالح بو العينين.
وتصدر خليفة خالد فئة جالس محترفين، وجاء ثانياً المجري كاسيزا ستيفن، وثالثاً القطري وليد محمود علي، وظفر البلجيكي بينماروت أنتوني بالمركز الأول في فئة واقف محترفين، وجاء ثانياً عمر الرشيد، وثالثاً سلمان العوضي. وفاز جمال الجناحي بالمركز الأول في فئة جي بي 3، وجاء ثانياً المجري كرستيان بانيهورفاس وثالثاً أجنيس ألبرت. 
وفاز الروسي أليكسندر باكهوموف بالمركز الأول في فئة واقف جي بي، وجاء ثانياً أحمد عيسى الحمادي، وثالثاً الروسي شميكوها فسفولد. وهيمن متسابقو الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة جي بي 2 عن طريق عمر عبد الرزاق وسلمان العوضي وخالد المرزوقي، على الترتيب. 
واحتل عبدالله العوضي صدارة فئة الناشئين 3.1، وجاء ثانياً الكويتي يوسف رمضان، وثالثاً القطري علي ماجد، وظفر أحمد سالم على بالمركز الأول في فئة الناشئين 3.2، وجاء ثانياً كير ايفانوف، وثالثاً القطري سلطان الشرشاني. وفي فئة الناشئين 3.3، فاز سلطان المري بالمركز الأول وجاء ثانياً حمدان أحمد وثالثاً سيف راشد عيد.
وتصدر الكويتي فهد يعقوب فئة جالس سبارك، وجاء ثانياً مواطنه أحمد عبد العزيز فهد، وحقق حريز المر لقب فئة المخضرمين، وجاء ثانياً محمد المري، وثالثاً راشد الطاير.
وشهدت منافسات الفلاي بورد، فوز محمد حشر بالمركز الأول في فئة المبتدئين وجاء ثانياً أحمد المحرزي، وثالثاً محمد طارق، فيما تصدر فئة المحترفين يون لي ساك وجاء ثانياً مانع المرزوقي وثالثاً أليكسندر ميليخ.
وهنأ ناصر الظاهري رئيس قسم الرياضات الحديثة، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية الفائزين على نتائجهم المميزة في هذه البطولة، وشكرهم على تواجدهم في فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وتقديم مستويات قوية في كل الفئات.
وقال: «نتائج البطولة في الفئات الـ11، أكدت التطور الكبير لمتسابقي الإمارات من خلال تصدرهم العديد من المراكز الأولى، والمنافسة بقوة في الفئات الأخرى، كما أكدت قوة القاعدة في هذه الرياضة بتتويج المتسابقين الصغار في منافسات الناشئين، والذين ستكون لهم مكانة مميزة في المستقبل على الخارطة العالمية».  وأضاف: «نودع فعاليات المهرجان بسعادة كبيرة بعد النجاح التنظيمي والفني واللوجستي الذي حققه في كل الفعاليات والبطولات والأنشطة التي أقيمت بتضافر جهود الجميع».

الدراجات المائية
أبوظبي
الإمارات
بطولة الإمارات للدراجات المائية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
نادي أبوظبي البحري
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