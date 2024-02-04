«المواي تاي» يُدشن التحديات «الجمعة» في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات بأبوظبي وسط مشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 42 نادياً على مستوى الدولة.

وتقام البطولة في إطار أجندة اتحاد اللعبة ومسابقات موسمه الحافل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة الهادفة لمواصلة خطط التطوير والارتقاء بمسيرة مواي تاي الإمارات ودعم مستويات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية بالتجارب المهمة والبطولات، التي تسهم في تعزيز فرص الاستفادة والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة، وذلك بما يشمل جميع الأندية على مستوى الدولة.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد في نادي الجزيرة بأبوظبي وفي موقع الحدث بجزيرة الحديريات، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثالثة ظهراً بالأدوار التأهيلية، وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 12 ظهراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 12 ظهراً.

كما أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن إغلاق عمليات التسجيل، لتؤكد البطولة مكانة وقوة قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي وحرص اللاعبين والأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد وطموحاته الكبيرة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدتها، ما يساهم في زيادة فرص اكتشاف المواهب الواعدة.

من جهته، قال فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج للرجال والسيدات وسط إقبال كبير على المشاركة في البطولة من قبل اللاعبين والأندية، حيث وصل عدد المشاركين إلى 250 لاعباً ولاعبة من 42 نادياً بعد إغلاق عمليات التسجيل، وتمثل المشاركة الكبيرة خير دليل على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وفرص التطوير وصقل المهارات عبر تجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة»، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف: «حريصون على مواصلة تقديم البطولات والبرامج التي تسهم في تعزيز تواصل اللاعبين والأندية مع النشاطات والمسابقات بحسب الفئات العمرية المعتمدة، بما يسهم في تطوير ورفع مستويات قاعدة اللعبة، الأمر الذي يخدم تطلعاتنا بصناعة منتخبات وطنية قادرة على تمثيل الدولة في المحافل العالمية».