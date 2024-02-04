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الرياضة

الفجيرة يرتقي إلى المركز الرابع لــ«دوري الأولى»

«الذئاب» يقتنصون المركز الرابع في «دوري الأولى»
5 فبراير 2024 01:03

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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ارتقى الفجيرة إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه يونايتد إلى فوز 2-1 أمس على استاد الفجيرة في ختام «الجولة 19» والتي شهدت فوز ستي على الرمس 3-0، ومصفوت أمام التعاون 4-2، وتعادل دبا والذيد 2-2.
وتقدم يونايتد بالهدف الأول في مرمى «الذئاب» في الدقيقة 68 بوساطة مهاجمه لويس توريس، قبل أن ينجح «أصحاب الأرض» في إدراك التعادل بهدف أنجيل موتيلا في الدقيقة 76، وأضاف بعدها البديل يوسف خليفة الهدف الثاني في الدقيقة 87، ورفع الفجيرة رصيده بفارق المواجهات أمام العربي «الخامس»، فيما بقي يونايتد برصيد 27 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.

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