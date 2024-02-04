«كوماندو جروب» يحلق بلقب بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي نظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

شهدت فعاليات البطولة حضوراً جماهيرياً توافد بكثافة لتشجيع اللاعبين وتحفيزهم والاستمتاع بأجواء النزالات الحماسيّة، التي جمعت عدداً من أبرز لاعبي الجو جيتسو المحترفين محلياً وعالمياً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبيد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وفي ختام منافسات البطولة، نجحت أكاديمية «كوماندو جروب» في التتويج باللقب، وحلّت أكاديمية A.F.N.T في مركز الوصيف، ونال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد: «نجحت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو في تحقيق جميع أهدافها التنظيمية والفنية والجماهيرية، خصوصاً على صعيد تقديم منافسات عالمية المواصفات تميزت بالمهارات العالية والجاهزية البدنية والنفسية، إضافة إلى استقطابها لنخبة نجوم البساط المحترفين من مختلف دول العالم، لا سيما من حملة الحزامين الأسود والبني».

ويضيف: «شكّلت البطولة بداية قوية تدعو للتفاؤل بالموسم الرياضي الجديد، ووفرّت منصة نموذجية لاكتشاف المواهب الجديدة في الرياضة وعلى مدى ثلاثة أيّام شهدنا بروز لاعبين موهوبين يتمتعون بالكفاءة والإمكانات العالية المؤهلة للنمو والتطور من خلال الاحتكاك والمشاركة في بطولات الاتحاد المقبلة خلال الموسم الحالي».

ونوّه بالأداء المتميز للاعبي الإمارات في الفئات المختلفة، وخصوصاً فئة المحترفين، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تواصل إنتاج المواهب والأبطال وتقود مسيرة تطور رياضة الجو جيتسو على الصعيد الدولي.

بدوره، أكّد طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP )، أن الإقبال الكبير للمشاركة في البطولة يعكس وعي الأندية والأكاديميات بأهميتها في رفع تصنيفها، وتعزيز حظوظها بالفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو المخصصة لأفضل أكاديمية دولية في نهاية الموسم، إلى جانب دورها في تطوير أداء اللاعبين ورفع جاهزيتهم، وصقل مواهبهم عبر الاحتكاك مع لاعبين أقوياء يملكون مسيرة طويلة وتجربة متميزة، ناهيك عن توفير البطولة لمناخ مثالي للتحضير والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

ويضيف: «يدرك المحترفون أهمية البطولة في تمكينهم من جمع النقاط وفقاً لنظام التصنيف المعتمد لدى الرابطة، ولا شك بأن إضافة 1000 نقطة إلى رصيد الفائزين يساعدهم على التقدم في التصنيف وبالتالي الاستفادة من باقة من المزايا الاستثنائية التي من أهمها فرصة الفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو».

وتعتبر أكاديمية «كوماندو جروب» - من أنجح الأكاديميات المحلية والأكثر تتويجاً في بطولات الرابطة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وشاركت في هذه النسخة بأكثر من 200 لاعب ولاعبة في الفئات المختلفة، ومن ضمنها فئتي المحترفين والأساتذة.

ويقول تياجو باريتو مدرب الجو جيتسو في الأكاديمية: «كل مشاركة في مثل هذه البطولات تمثل فرصة كبيرة للنمو والتطور بالنسبة لنا كجهاز فني وبالنسبة للاعبين. لقد نجحنا في تحقيق لقب هذه البطولة العام الماضي، وها نحن نعتلي منصة التتويج من جديد».

وتابع: «فخور بهذه التشكيلة من اللاعبين المتميزين، وأود أن أعبر عن امتناني للاتحاد على تنظيم هذه البطولة الرائعة التي شكّلت تجربة مهمة للغاية للرياضيين والجماهير على حد سواء.

وأكّد أن النتائج الإيجابية لأكاديمية «كوماندو جروب» تعود إلى جدية اللاعبين وتضحياتهم ورغبتهم في تطوير مستوياتهم. لاعبونا يستحقون اللقب، حيث قدموا أداءً متميزًا وظهروا بمستويات فنية مرموقة وإصرار كبير على الفوز».

وتميزت منافسات البطولة بحضور لافت للاعبين واللاعبات الذين توافدوا من أندية وأكاديميات من أكثر من 50 دولة حول العالم، وأعرب كريستيان لارا، لاعب أكاديمية كوماندو جروب ضمن فئة الحزام البني، عن سعادته البالغة بتحقيق الميدالية الذهبية لفئة المحترفين وزن 69 كجم، خصوصاً أنه واجه عدداً من أبرع لاعبي العالم، ووصف الإنجاز بأنه أكثر من رائع، مشيداً بالبطولة وأجوائها وتوفيرها لمنصة تنافسية تعزز الجوانب البدنية والذهنية وفرص الاستعداد للبطولات المقبلة.