إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر



معتز الشامي (دبي)

أعلن ‏مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون بعد مناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني المصري في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل بقية الجهاز.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجهازين الفني و الإداري لـ«الفراعنة» على خلفية المشاركة الأخيرة بكأس أمم أفريقيا وظهور الفريق بمستوى متراجع، فضلاً عن بعض الأزمات الإدارية التي أحاطت بالمنتخب المصري قبل وخلال البطولة نفسها، وتشير المصادر إلى طرح أسماء عدة على ملف الاتحاد، من بينهم البرازيلي ميكالي، مدرب الظفرة السابق والمدرب الحالي للمنتخب المصري الأولمبي، إضافة إلى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي السابق.