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الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه شقيقه العُماني ودياً غداً

«أبيض الناشئين» يواجه شقيقه العُماني ودياً غداً
4 فبراير 2024 22:01

دبي (الاتحاد)

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يواجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة منتخب عُمان الشقيق في المباراة الودية الأولى التي تجمعهما غداً على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وذلك ضمن برنامج تجمعه الداخلي المُقام في مدينة العين للفترة من 3 إلى 7 فبراير 2024، في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة.
واختار المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي لمعسكر العين 24 لاعباً، هم: هود صالح المنهالي، مسلم محمد تعيب، فلاح زايد الزعابي (الجزيرة) مايد محمد اليماحي، سعد مبارك المهري، عبدالله فهد عبدالله (الوحدة) هزاع فيصل بن عقيل، عبدالله راشد علي (العين) فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس (النصر) مايد محمد علي، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي (الوصل) محمد بطي الحامظ، محمد أحمد مشموم، علي حسن الجسمي (شباب الأهلي) عبيد عمران آل علي، ثاني جاسم البلوشي، عمير يوسف الريسي، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله (الشارقة) محمد يوسف السعدي (الفجيرة).

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