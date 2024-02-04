الحمادي بطل الشرق الأوسط لبناء الأجسام «الطبيعية»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق يوسف الحمادي لقب بطولة الأبطال للكلاسيك في بطولة الشرق الأوسط لنخبة الأجسام الطبيعية، والتي أقيمت في صالة جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وشارك فيها 132 لاعباً من مختلف الجنسيات.

وتوج محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وهشام بيورك، رئيس اللجنة المنظمة، الفائزين بالمراكز الأولى.

وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز الفلسطيني عبدالرحمن إدريس بلقب بطل أبطال كلاسيك فيزيك، وفاز السوري حسام يونس المسالمة بلقب بطل أبطال الفيزيك.

وفي النتائج الأخرى، فاز عبدالله عبيد الشحي بذهبية الشباب (16-19) سنة للفيزيك، وفاز إبراهيم طالب بذهبية البودي ستايل، بينما فاز اللبناني كريستوف الشلفون في الكلاسيك لبناء الأجسام أطول من 175 سم.