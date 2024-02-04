رادوكانو تواجه بوزكوفا في«مبادلة أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض إيما رادوكانو، بطلة الجراند سلام، أول مباراة لها في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام التي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم، ووقع الاختيار على التشيكية ماري بوزكوفا في قرعة أمس الأول، لتنافس النجمة البريطانية البالغة من العمر 21 عاماً، بطلة أميركا المفتوحة 2021، كما يضم جدول المباريات اليوم، منافسات قوية بين كارولين جارسيا مقابل سورانا كيرستيا وبياتريس حداد مايا أمام تشي يو وانج.

وفي الوقت نفسه، تخطو نعومي أوساكا، بطلة الجراند سلام 4 مرات، أولى خطواتها في رحلتها نحو اللقب في مبادلة أبوظبي المفتوحة يوم غد الثلاثاء وتلعب أول مباراتين لها في مسابقتي الفردي والزوجي.

ومن المنتظر أن تخوض اليابانية، المصنفة العالمية الأولى سابقًا، والتي عادت إلى الملاعب بداية العام بعد وضعها لابنتها الصيف الماضي مواجهة شرسة ضد المصنفة الخامسة عالمياً يلينا ريباكينا، يوم الخميس.

وعلى جانب آخر، في مباريات الزوجي، يقابل فريق أوساكا وأُنس جابر، اللتان تتشاركان اللعب لأول مرة، الثنائي الصيني وانج وسيساي زينج، يوم غد، الذي يشهد أيضًا أول ظهور للنجمة الفلبينية الموهوبة أليكس إيلا، التي ستواجه ماجدة لينيت.أما المصنفة السادسة على مستوى العالم، أُنس جابر فستواجه الفائزة في مباراة رادوكانو مقابل بوزكوفا يوم بعد غد الأربعاء في مباراة تترقبها الجماهير المتشوقة بكثير من الشغف، خصوصًا بعد غيابها عن النسخة الافتتاحية من البطولة العام الماضي بسبب الإصابة، حيث تستعد التونسية للعودة بقوة لتعويض ما فاتها، وإمتاع الجمهور الذي ينتظرها. وتلعب المصنفة العالمية رقم 9 ماريا ساكاري، يوم الأربعاء أيضاً، بينما تحددت مباراة باربورا كريجيكوفا، بطلة فرنسا المفتوحة 2021، يوم الخميس.