الإثارة والتحدي عنوان بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس



أبوظبي (الاتحاد)



حجزت اللاعبات، دانييل كولينز وهيذر واتسون وأشلين كروجر أماكنهن في القرعة الرئيسية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام والتي يقدمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتضمن اليوم الثاني من المنافسات، الجولة النهائية من المباريات التأهيلية.

وتبدأ مباريات القرعة الرئيسية لبطولة رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة غداً بمشاركة كل من، إيما رادوكانو، ماري بوزكوفا، كارولين جارسيا، سورانا كيرستيا، بياتريس حداد مايا، وتشي يو وانغ.

أما اليوم، فانصبّ التركيز على الجولة الأخيرة من مباريات التصفيات، وكانت هناك بعض العروض الرائعة التي استمتع بها الجمهور تحت سماء أبوظبي.

وأخذت مباراة واتسون، بطلة الجراند سلام ضد الإسبانية ريبيكا ماساروفا، نمطاً مشابهاً لمباراتها الافتتاحية أمس، حيث عادت اللاعبة البريطانية للتصدر بعد تأخرها بمجموعة.

وفازت ماساروفا بالمجموعة الأولى 6-3 وبالرغم أن المجموعة الثانية كانت مثيرة حتى النهاية، إلا أن واتسون تفوقت في شوط فاصل ممتع. أما المجموعة الثالثة، فكانت من جانب واحد تماماً، حيث جمعت بطلة ويمبلدون في الزوجي المختلط لعام 2016 بين الجودة والثبات، مما أبعد المباراة عن منافستها لتفوز في النهاية 3-6، 7-6، 6-1، وتتأهل لدور الـ 32 في مواجهة يلينا أوستابينكو من لاتفيا.

وبعد أن فازت بأول مباراة تأهيلية لها بمجموعتين متتاليتين في اليوم الافتتاحي، لم تبدو الأميركية كولينز في خطر حقيقي أمام التشيكية ليندا فروفيرتوفا، وسجلت في النهاية فوزاً مباشراً إلى حد ما 6-4 و6-3. وهكذا تستعد نعومي أوساكا، بطلة جراند سلام أربع مرات، لمواجهة زميلتها المتأهلة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2022.

أما الأميركية كروجر، فبعد فوزها بالمجموعة الأولى 7-5، فازت بستة أشواط دون رد أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي لتتأهل إلى القرعة الرئيسية، حيث ستلعب مع مواطنتها برناردا بيرا التي فازت على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين متتاليتين.

واكتملت تشكيلة التصفيات اليوم بانضمام التشيكية ليندا نوسكوفا والفرنسية ديان باري، اللتين حققتا الفوز بمجموعتين متتاليتين في مباراتيهما ضد الإسبانية كريستينا بوكا واليابانية ماي هونتاما على التوالي.

وعلى صعيد آخر، في اليوم الثاني من البطولة التي تُقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، كانت هناك مجموعة من الأنشطة خارج الملعب، والتي شارك فيها عدد من اللاعبات.

واحتفاءً بيوم الطفل في البطولة، تمت دعوة الصغار للمشاركة في ورش العمل التي استضافتها Tennis 360، حيث قامت اللاعبتان، بوزكوفا وباري بتدريب الحاضرين على مهارات التنس الأساسية والمصممة لتشجيع المشاركة والشغف بهذه الرياضة.

بعد ذلك، أجرت الرومانية سورانا كيرستيا جلسة أسئلة وأجوبة مع أطفال جمع الكرات كوسيلة لإظهار التقدير لجهودهم في الملعب.

وعرضت كل من كارولين جارسيا وباربورا كريجيكوفا مواهبهما في الطهي كجزء من عرض الطبخ في شانجريلا، بينما استضافت نوت عدداً من دروس الفنون والحرف اليدوية في قرية البطولة.





