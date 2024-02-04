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الرياضة

قاسية على ليفربول وكلوب..«ليلة أرسنال في الدوري الإنجليزي»

قاسية على ليفربول وكلوب..«ليلة أرسنال في الدوري الإنجليزي»
4 فبراير 2024 22:39
  •  لندن (رويترز)
    استغل أرسنال أخطاء حارس ودفاع ليفربول ليفوز على ضيفه 3-1 ويشدد الخناق على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووضع بوكايو ساكا أرسنال في المقدمة في الدقيقة 14 بعدما انفرد زميله كاي هافرتس بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لترتد إلى ساكا ليودعها الشباك.
    وأدرك ليفربول التعادل بنيران صديقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر جابرييل ماجالهايس، لكن أرسنال لعب كرة طولية أخفق أليسون بيكر حارس ليفربول والمدافع فيرجيل فان دايك في التعامل معها بغرابة لتصل إلى جابرييل مارتينيلي ليسدد الكرة من داخل المنطقة في الشباك في الدقيقة 67.
    وأكمل ليفربول اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.
    وقتل لياندرو تروسار لاعب أرسنال أي أمل لليفربول في تحقيق التعادل بعدما سجل الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.
    وتلقى تروسار تمريرة من ياكوب كيفيور لينطلق بالكرة صوب المرمى ويسددها بيسراه اصطدمت في قدم فان دايك ثم مرت بين ساقي أليسون إلى داخل الشباك. ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ليفربول عند 51 نقطة لكنه لا يزال يحتفظ بالصدارة. 
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