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الرياضة

خورفكان يخسر أمام الرياض

خورفكان يخسر أمام الرياض
5 فبراير 2024 09:59

فيصل النقبي (خورفكان) 
حصل المدرب المونتنيجري نيبوشا مدرب خورفكان على كثير من الفوائد الفنية من اللقاء الودي مع الرياض السعودي، والذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي وانتهى لمصلحة الضيوف 3-1.
واطمأن المدرب على عناصر الفريق، وتحديداً التشكيلة الأساسية، رغم غياب الثنائي الأوزبكي عبدالله ييف وعزيز بيك في المهمة الآسيوية، بينما ظهر البرازيلي سانتانا بمستوى جيد مع باقي عناصر الفريق الأساسية.
وكانت المباراة فرصة مهمة لتجربة طريقة اللعب الجديدة، حيث أقيمت المباراة في سرية كاملة، بعيداً عن الجماهير والإعلام، لتجربة بعض البدلاء المهمين لتشكيلة المدرب خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن «النسور» أقام معسكراً داخلياً في مدينة الفجيرة وأدى تدريبات صباحية ومسائية، وخاض 4 مباريات ودية مع فرق مختلفة ومتدرجة القوة، أهمها مع دبا الفجيرة والرياض السعودي، فاز في اثنتين وخسر مثلهما.
ويستعد «الأخضر» لمباراة مهمة للغاية في ختام الدور الأول من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين مع اتحاد كلباء في ديربي المنطقة الشرقية، ويعتبر من أهم اللقاءات التي يعول عليها نيبوشا في استمرار سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف.

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