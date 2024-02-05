غنتوت يحتفظ بكأس «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

احتفظ فريق غنتوت بكأس بطولة الإمارات الدولية للبولو للمرة الرابعة على التوالي، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع اتحاد البولو.

وجاء احتفاظ غنتوت باللقب بعد فوزه على أبوظبي 12-9 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما باستاد زايد الرئيسي، وسجل أهداف غنتوت سيزار كريسبو 5 أهداف، وأوسكار كولومبريس 3 أهداف، وهدفين لكل من قائد الفريق ناصر الشامسي وسانتوس لريرتى.

فيما فاز فريق بهنسالي بكأس الترضية، بعدما تغلب على فريق «أيه إم» بنتيجة 9 أهداف ونصف مقابل 5 أهداف في المباراة، التي سبقت النهائي وأقيمت بملعب سلطان بن زايد.

وتحول اليوم الأخير للبطولة إلى مهرجان كبير تضمن عدة فقرات منها المباراة الاستعراضية لكرة القدم، التي جمعت بين أكاديمية باسل وأكاديمية فيوتشر، والعديد من الفقرات التي تفاعل معها الجمهور.

وحضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين، الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن نهيان بن زايد آل نهيان وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، وحصل سيزار كريسبو لاعب فريق غنتوت على جائزة أفضل لاعب وصاحب أفضل خيل، كما تم تكريم حكام البطولة.

ووجه سعيد بن حوفان المنصوري الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي لرعايته ومتابعته للبطولة، مؤكداً أن النجاحات التي تحققها البطولات التي نظمها النادي تأتي بتوجيهات سموه، وهو ما أثر بشكل إيجابي على تطور اللعبة في الدولة، كما أن تنظيم مثل هذه البطولات والأحداث دائماً ما يكون له العديد من الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها، في مقدمتها رفع مستوى اللعبة على المستوى المحلي، والوصول بها إلى مكانة عالمية تستحقها مقارنة بالاهتمام الكبير بها.

وثمن المنصوري اهتمام ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، في توفير كل متطلبات النجاح لكل الأنشطة والبطولات في أبوظبي.