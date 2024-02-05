«الجودو» يختتم مشاركته في «باريس جراند سلام» بـ«البرونز»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة باريس جراند سلام للجودو الكبرى، التي اختتمت مساء أمس الأول، في ضيافة الاتحاد الفرنسي، والتي تمثل أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2024، بمشاركة 107 دول من بينها 10 دول عربية.

وفاز المنتخب الفرنسي بلقب البطولة برصد 6 ذهبيات، وجاء ثانياً منتخب اليابان الشاب برصيد 3 ذهبيات، والثالث منتخب ألمانيا بذهبيتين.

واحتل منتخب الإمارات المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً، والذي يمثل نجاحاً كان محل إشادة، بفوز لاعبنا الشاب نارمند بيان بالمركز الثالث البرونزي في منافسات (وزن تحت 66 كجم)، الذي شهد مشاركة 60 لاعباً.

واحتلت بشيرات خرودي التي شاركت في منافسات (وزن تحت 52 كجم) المركز الخامس بمشاركة 38 لاعبة من أبرز المصنفات، بينما احتل اللاعب ظافر آرام (وزن تحت 100 كجم) لفئة الوزن الثقيل، المركز السابع في ترتيب المجموعة، والذي شهد مشاركة 45 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم، وقد زاد رصيد منتخبنا من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وسيبدأ منتخبنا الأول للجودو هذا الأسبوع معسكره في جورجيا في إطار برنامجه السنوي استعداداً للأولمبياد المقبل، ويشهد شهر فبراير الجاري مشاركة اللاعبين كريم عبداللطيف (وزن تحت 73 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم) لفئة الوزن الثقيل في بطولة باكو جراند سلام، التي تقام في أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير.

وشهدت قائمة المشاركين في البطولة حتى الآن تقدم 59 دولة من بينها 3 دول عربية خليجية، وهي الإمارات، البحرين والسعودية، ويعقب البطولة إقامة معسكر آخر في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، والتي تقدم 41 دولة للمشاركة من بينها 4 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، الكويت والمغرب.

وتأتي تلك المعسكرات والمشاركات الخارجية ضمن برنامج إعداد المنتخب الأول لأولمبياد باريس، الذي تأهل له 5 لاعبين ولاعبات من جودو الإمارات كإنجاز تاريخي، ويسبقه استضافة بطولة العالم للجودو في أبوظبي خلال من 18 وحتى 24 مايو المقبل، كختام البطولات المؤهلة للأولمبياد المقبل.