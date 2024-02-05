جوارديولا يتحدى الريال في رحيل هالاند عن السيتي!

لندن (د ب أ)

تحدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ريال مدريد الإسباني للتقدم بعرض لضم إيرلينج هالاند إذا كان يريده حقاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن هناك عدة تقارير انتشرت في إسبانيا الأسبوع الماضي تشير إلى أن هالاند لا يحب الحياة كثيراً في مدينة مانشستر وأنه يرغب بالرحيل عن النادي، وأشارت التقارير إلى أن الريال يراقب موقف المهاجم النرويجي.

وتتمثل شكوك مانشستر سيتي أن تكون هذه محاولات من وسائل الإعلام المرتبطة بالريال لجعل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً غير مستقر لدفعه للانتقال إلى الريال.

ومع ذلك، يثق جوارديولا، الذي رأى الكثير من هذه الأنشطة في السابق، إن هذا لن ينجح واشار إلى أن على أي نادي مهتم بضم اللاعب أن يعرب عن اهتمامه.

وقال جوارديولا: «بالنسبة لتقرير واحد، لصحفي واحد أو حساب واحد على تويتر، أو حساب على إنستجرام، هل تعتقد أن هذا سيغير شيئاً، وأن رحيل اللاعب سيحدث؟ هذا لن يحدث».

وأضاف: «سيحدث هذا فقط عندما يقرر هالاند ما إذا كان سيمدد عقده أم لا، عندما يقرر النادي ما إذا كان سيمدد عقده أم لا، أو عندما يكون لدينا عروضا محتملة للاعب».

وأردف: «إذا أراد أي ناد ضم هالاند، فالأمر سهل، يتصل بمانشستر سيتي ويسأل، هذا ما نفعله عندما نرغب في التعاقد مع أي لاعب، الأمر ليس بهذا التعقيد، ولو كان الامر بيد جوارديولا، فسيكون رده حاسماً بالرفض على أي استفسار بشأن رحيل هالاند».

وسجل هالاند 52 هدفاً في أول موسم له مع مانشستر سيتي وسجل هذا الموسم 19 هدفاً، قبل أن يغيب بسبب إصابة في القدم تلقاها مطلع ديسمبر الماضي.

وقال جوارديولا: «ماذا تعتقد؟ إننا لا نريد أن يبقى هالاند هنا لعشرة أعوام، نحن نريد بقاءه لوقت طويل للغاية في هذا النادي، لوقت طويل، نحن نحبه، ونريده».

ومع ذلك أكد جوارديولا أنه لا يعلم ما يخفيه المستقبل، وقال: «ليست لدي معلومات، انضم إلينا في الموسم الماضي وتأثيره كان مذهلاً، في بداية هذا الموسم، الأرقام كانت جيدة للغاية أيضاً وأصيب لمدة شهرين».

وأضاف: «ما الذي سيحدث في المستقبل؟ بصراحة، لا أعلم، نحن سعداء بوجوده، ونتمنى أن يكون سعيداً بوجوده معنا، هذا ما نعرفه، والبقية لا أعلم».