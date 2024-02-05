الجزيرة يبدأ تأهيل رمضان

مراد المصري (أبوظبي)

بدأ نادي الجزيرة مرحلة التأهيل للاعبه عبدالله رمضان، بعدما كشفت ‏ الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وذلك في ختام مشاركته في صفوف «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا.

وأعلن النادي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاج وتأهيل مكثف حتى عودته للتدريبات مع الفريق، حيث يواصل الفريق الأول تحضيراته في الوقت الحالي تحت قيادة المدرب الروماني ميريل رادوي، الذي يتطلع لاكتمال الصفوف بعودة لاعبي المنتخبات الوطنية، من أجل بدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات لاستئناف الموسم.

اعتمد الجزيرة ثالث المواجهات الودية التي سيخوضها خلال فترة التوقف الشتوي، وذلك بلقاء الرائد السعودي 8 فبراير المقبل، حيث يتواجد المنافس في أبوظبي حالياً لإقامة معسكره الخارجي.

وسيخوض «فخر أبوظبي» مباراة ودية أمام الرائد السعودي يوم الخميس المقبل، وذلك مع تواجد الفريق الضيف في أبوظبي لإقامة معسكره الشتوي، وهي المواجهة التي يتطلع من خلالها الجزيرة لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية المواجهات الرسمية، وفيما تأجلت المواجهة المقبلة أمام العين، فإنه يعود لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، مع لقاء النصر يوم 24 فبراير الجاري.