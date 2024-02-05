محمد الشرقي يشهد افتتاح النسخة 11 لدولية الفجيرة للتايكواندو



الفجيرة (وام)



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد للإمارة في قطاع الرياضة عالمياً، والسمعة الرفيعة التي تحظى بها في تنظيم البطولات الدولية ذات الدور الرئيس في تعزيز النشاط الرياضي على المستوى المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، التي ينظمها اتحاد التايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور تشونج شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة العليا.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الرياضة عامة، والفنون القتالية خاصة، إيماناً بدورها المحوري في دعم توجّهات الدولة ورؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالمستوى المتطور للبطولة كل عام، عبر الزيادات المشهودة في أعداد المنتخبات والنوادي الدولية المشاركة، ما يعكسُ المستوى العالي للجهاز الفني والإداري للجنة المنظمة للبطولة، وحرصها على إنجاح أهدافها وتحقيق أفضل النتائج.

من جهته قال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، في كلمة مصورة ألقيت خلال حفل الافتتاح، إن بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو شهدت في هذه النسخة زيادةً كبيرة في أعداد المشاركين من اللاعبين واللاعبات من أنحاء العالم كافة، مؤكداً أن البطولة أضحت حدثاً عالمياً هاماً، يستقطب أنظار العالم إلى إمارة الفجيرة.

وأضاف الزيودي، أن نسخة البطولة هذا العام شهدت حدثاً استثنائياً في أوساط الرياضة العالمية، وهو منح الاتحاد الدولي للتايكواندو جائزة الشخصية الإنسانية لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تقديراً لدور سموه الكبير في دعم اللاجئين من ممارسي لعبة التايكواندو من حول العالم.

وتوج سموه الفرق الفائزة في بطولة العرب الرابعة التي اختتمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وحصل المنتخب السعودي على المركز الأول في فئة المنتخبات، والمنتخب التونسي في المرتبة الثانية، ومنتخب الإمارات في المركز الثالث، كما توّج سموه النوادي الفائزة في فئة الأندية، حيث حل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول، ونادي الفارس من الأردن في المركز الثاني، ونادي يخت الجيزة من مصر في المركز الثالث.

وفي المجموع العام للدول، حصلت دولة الإمارات على المركز الأول، والمملكة الأردنية الهاشمية على المركز الثاني، والمملكة العربية السعودية على المركز الثالث.

وتخلل حفل افتتاح البطولة عرضٌ مبهرٌ لفرقة العروض الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكوندو، حضر الحفل رؤساء اتحادات التايكواندو من حول العالم، وعدد غفير من الرياضيين والإعلاميين والجمهور.