تغريدة زوجة قلب دفاع تشيلسي تستهدف بوكيتينو



أنور إبراهيم (القاهرة)

أثارت الهزيمة المهينة التي مُني بها تشيلسي 2/4على ملعبه «ستاموفورد بريدج» أمام وولفرهامبتون في الجولة 23 للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ردود فعل غاضبة من جانب جماهير النادي وعشاقه، وطالب الكثيرون منهم برحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني.

ولم تعد الأمور تسير سيراً حسناً مع «البلوز» وتتراجع نتائجه من مباراة إلى أخرى، وها هو يخسر مجدداً بعد هزيمته الأخيرة من ليفربول 1/4 في نفس المسابقة، ويواصل نزف النقاط وأصبح في المركز 11 في «البريميرليج» محققاً رقماً قياسياً في عدد مرات الهزيمة «10هزائم».

ورغم المبالغ الطائلة التي أنفقها ملاّك النادي على صفقاته في «الميركاتو الصيفي» الصيفي الأخير، إلا أن هذا الفريق اللندني لم يتقدم «قيد أنملة»، وكانت نتائجه مخيبة لآمال جماهيره، التي لم تشهد موسماً أسوأ من هذا الموسم، منذ سنين عديدة.

الطريف أن زوجة قلب الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا، وتدعى إيزابيلا سيلفا، كانت حاضرة في مدرجات «ستامفورد بريدج» ولم تنتظر حتى نهاية المباراة، وإنما سارعت بكتابة تغريدة على موقع «إكس» تويترسابقاً، وهي المعروفة بنشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها من دون أن تذكر أحداً بالاسم: حان وقت التغيير، وإذا ما انتظرتم طويلاً، فسيكون الوقت متأخراً جداً. وكانت إيزابيلا سيلفا تقصد بكلامها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وعدداً من اللاعبين. ولكنها اكتفت بوضع «قلبين» باللون الأزرق مع التغريدة.

وذكرت شبكة مونت كارلو سبورت أن ماوريسيو بوكيتينو الذي يواجه أستون فيلا الأربعاء في الدور الرابع للكأس، معرض بشدة للإقالة إذا ما خسر هذه المباراة أيضاً، وإن كان التفكير يجري من الآن داخل إدارة النادي في البحث عن بديل له من باب الاحتياط.