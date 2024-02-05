أحمد بن حشر: «السكتون» تربة خصبة لإعداد رماة أولمبيين



دبي (الاتحاد)

أعلن الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إقامة «بطولة الاتحاد للرماية بالسكتون»، الخاصة بالفرق للمواطنين تزامناً مع موسم بطولات فزاع 2023 - 2024، في ميدان الرماية الخاص بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، بنظام الفرق وللجنسين «رجال سيدات»، على أن تنطلق الأشواط التأهيلية السبت المقبل، والنهائي في اليوم التالي، وذلك دعماً للرياضات والتجمعات التراثية عموماً، والرماية في دولة الإمارات على وجه الخصوص.

وقال الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد: «تنظيم البطولة للمرة الأولى على مستوى الدولة، يعد تجسيداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أحد أهم الهيئات الحكومية التي تُعنى بالحفاظ على الهوية الوطنية والرياضات التراثية، حيث تجمعنا مع المركز الرغبة والطموح في دعم مختلف أنواع الرياضات والتجمعات التراثية في الدولة، وتسخير كافة الإمكانيات التي تتوفر لدينا لتقديم الدعم لأبناء دولة الإمارات».

وأضاف: «منحتنا المشاركة القياسية لعدد الرماة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، والمستوى المُميز الذي ظهر به رماة الإمارات، الرؤية لإقامة هذه البطولة ويمتلك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كل المقومات والإمكانيات لتنظيم هذه البطولة بالشكل الأمثل، والخبرة المتراكمة عبر سنوات من العمل، والإمكانيات البشرية والتقنية التي يملكها تجعله الجهة الأفضل لتنظيم هذه البطولة التراثية».

وتابع: هدفنا الاستفادة من القاعدة الكبيرة التي تحظى بها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، فهي بمثابة التربة الخصبة التي من الممكن الاستفادة منها بشكل أكبر في رفد المنتخبات الوطنية برماة على مستوى أولمبي.

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن جاهزية المركز، وإدارة بطولات فزاع لتقديم كل الدعم اللازم لكل ما يُعنى بحفظ التراث الوطني والموروث الشعبي في الدولة، معتبراً أن مثل هذه البطولات تنسجم مع أهداف ورؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في استراتيجيته لاستدامة الرياضات التراثية وجعلها جزءاً محورياً في حياة عيال البلاد.

وتابع: نفخر بالمكتسبات الكبيرة التي سجلتها بطولات فزاع على مدار السنوات الماضية، حيث قدمنا رسالتنا في الحفاظ على المكونات الرئيسية للموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، إن شراكاتنا المستمرة مع العديد من الهيئات هي دليل نجاح في استدامة هذه البطولات، الأمر الذي نضعه في سلم أولوياتنا، والتركيز على الفئات العمرية في مختلف بطولات فزاع، منحها قاعدة قوية ترتكز عليها لسنوات مقبلة.