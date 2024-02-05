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الرياضة

أبطالنا يتألقون في «كايت سيرف» دبي

أبطالنا يتألقون في «كايت سيرف» دبي
5 فبراير 2024 17:45

 

دبي (الاتحاد)
واصل أبطالنا نجوم رياضة ألوح التزحلق على الماء بالمظلات كايت سيرف تألقهم في منافسات بطولة دبي المفتوحة، وتصدر بطلنا عبد العزيز المرزوقي منافسات هايدروفويل، وحل سهيل المري ثانياً، وجاء محمد عبيد المنصوري في المركز الثالث، فيما حل بطلنا الصاعد عبد الله المحيربي ثالثاً في الناشئين، وفاز الفرنسي كريستوفر فيرهت والتشيكية بصدارة الرجال السيدات.
وشهدت منافسات توين نيب تألق بطلنا راشد أحمد الفلاسي وزميله محمد عبيد المنصوري، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي لفئة (الخليجيين)، فيما نجح بطلنا الصاعد والبطل الموهوب عبد الله المحيربي في الفوز بذهبية الناشئين، ونال السريلانكي أمجد ناصر والبولندية مارتا مورلو صدارة فئتي الرجال والسيدات.
وواصل بطلنا المخضرم محمد عبيد المنصوري تألقه في البطولة، منتزعاً لقب (الخليجيين) بمنافسات الألعاب الحرة، وحقق بطلنا الصاعد عبد الله المحيربي برونزية الناشئين، بينما فاز السريلانكي دانيل انيشكا بلقب الرجال، وحلت البريطانية سارا دوجلاس أولى لفئة السيدات.
وقام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه سعود النجار من شركة نخيل، بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين في الفئات الـ 15 التي تنافسوا عليها في أربع سباقات، هي توين تيب وهايدروفويل ووينيج فويل والألعاب الحرة. 

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