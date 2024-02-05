كشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار مدرب مصر!

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر باتحاد الكرة المصري عن إعداد قائمة مصغرة لاختيار المدرب الأجنبي الذي سيتولى قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل رغبة الاتحاد في الإسراع بحسم هذا الملف، منعاً لتعريض المنتخب لأي هزة قبل تجمع مارس المقبل، لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاتحاد المصري قد أطاح بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، على خلفية وداع المنتخب المصري لكأس أمم أفريقيا من دور الـ16، وقد أثارت بعض وسائل لإعلام أنباء تفيد باستياء محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، من قرار الإطاحة بفيتوريا، خصوصاً أن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع مدرب المنتخب كباقي لاعبي «الفراعنة».

وكان صلاح قد تعرض لانتقادات بشأن دفاعه عن فيتوريا خلال مؤتمر صحفي للمنتخب المصري ببطولة كأس أمم أفريقيا، عندما رد بدلاً من المدرب على سؤال يتعلق بمستقبله في حال الوداع المبكر من دور المجموعات ورحيله عن الفراعنة، فرد صلاح سريعاً وقال: «فيتوريا لن يرحل وسيبقى معنا»، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام مصرية، بمثابة تجاوز لحدود وصلاحيات لاعب بالمنتخب.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، قد نفى وجود أي تدخل من محمد صلاح فيما يتعلق بالجهاز الفني للمنتخب أو في اختيارات اللاعبين بكل معسكر، كما يتردد، كما أكد الكومي أن ما تردد عن رفض صلاح التعاقد مع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق والمدرب الحالي، لقيادة المنتخب المصري، لا أساس له من الصحة، وأن اسم حسام حسن لم يطرح من الأساس حتى يعترض صلاح.

وعلى الجانب الآخر، تلقى اتحاد الكرة المصري عدة سير ذاتية لمدربين، بهدف تعويض رحيل فيتوريا، حيث تم عرض الهولندي مارفيك مدرب المنتخبين السعودي والإماراتي السابق، ولكن ربما يتم استبعاده بسبب كبر سنه حيث بلغ 71 عاماً، وهو نفس ما ينطبق على الألماني وينفرد شايفر الذي تم عرضه على الاتحاد المصري.

وعاد اسم البرتغالي كيروش مدرب المنتخب المصري السابق للواجهة من جديد، حيث يتم التفاوض معه خلال الفترة الحالية، فضلاً عن وجود هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي السابق، الذي دخل ضمن الترشيحات لقيادة «الفراعنة»، ولكنه يغالي في مطالبه المادية في ظل تلقيه عدة عروض من منتخبات مختلفة بالقارة.

كما أشارت المصادر إلى ترشيح الفرنسي سباستيان دي سابر مدرب منتخب الكونجو الديمقراطية، والذي أطاح بالفراعنة من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، وبلغ نصف نهائي البطولة حالياً.