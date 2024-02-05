الصحافة الإنجليزية تسخر من ليفربول.. أليسون «في بلاد العجائب»!

عمرو عبيد (القاهرة)

على غرار الرواية العالمية الشهيرة «أليس في بلاد العجائب»، تهكمت صحيفة «الجارديان» البريطانية على حارس ليفربول بعد الهزيمة أمام أرسنال في قمة الجولة الـ 23 من «البريميرليج»، وعنونت غلافها بقولها «أليسون في عالم الأخطاء» مع صورة كبيرة لأحد أخطاء البرازيلي الكارثية، التي أهدت «المدفعجية» الفوز والعودة إلى صراع القمة الإنجليزية بكل قوة، وكتبت «الجارديان» أن أرسنال استحق الانتصار بالتأكيد، حتى لو كان قد حصل على عدة هدايا من حارس ودفاع «الريدز»، بعد سلسلة من «الكوارث المُشتركة» بين أليسون وفيرجيل فان دايك!

وكان «الثنائي» أليسون وفان دايك موضع «سخرية» شديدة من جانب صحيفة «ستار سبورت»، التي نشرت صورة التداخل «الساذج» الذي حدث بينهما في لعبة أحد أهداف «الجانرز»، وعنونتها بـ«مشاهد هزلية»، وقالت إن «مزلاج الدفاع الأحمر» كان مفتوحاً بصورة «جنونية» أهدت أرسنال المباراة على «طبق من ذهب»، وبينما كتبت «آي سبورت» إن «المدفعجية» عاد بقوة إلى سباق اللقب وعينه على البطولة، وصفت «إكسبريس» الفريق بأنه «وكيل الفوضى»، حيث أحدث انقلاباً في «مثلث القمة» قد يغيّر مسار البطولة حتى النهاية.



وعلى جانب آخر، اهتمت أغلب الصحف الإنجليزية بتصريحات بيب جوارديولا «النارية» ووضع بوكيتينو وتشيلسي «المزري»، حيث نقلت «ميرور» عن مدرب مانشستر سيتي قوله بأن الهداف إيرلينج هالاند سيبقى داخل قلعة «السيتي» لمدة 10 سنوات، مؤكداً أنه والإدارة واللاعب يجتمعون على الحب والتقدير من جميع الأطراف، وأشار إلى أن هالاند أتى إلى «البلومون» في الموسم الماضي ليقدم مستويات «خارقة»، وسيواصل مسيرته الناجحة عقب عودته الحالية من الإصابة الطويلة، في حين أكدت «تليجراف» أن وضع بوكيتينو لم يعد آمناً مع «البلوز»، خاصة بعد انقلاب جماهير الفريق عليه وهجوم زوجة تياجو سيلفا!

الأمور في إيطاليا تبدو سهلة ومهيئة تماماً أمام إنتر ميلان لاستعادة لقب الدوري، بعد فوزه على ملاحقه يوفنتوس 1-0 في الجولة 23، وارتفاع الفارق بينهما إلى 4 نقاط، علماً بأن «الأفاعي» يملك مباراة مؤجلة، وهو ما دفع صحيفة «كوتيديانو سبورتيفو» للقول بأن «الإنتر» وضع يده على «الكالشيو»، في حين قالت «لا جازيتا» إن «النيراتزوري» يُحلق نحو النجوم.

وهو عكس ما يحدث حالياً في إسبانيا، حيث جاء التعادل «القاتل» لأتلتيكو أمام ريال مدريد ليُعيد الحياة إلى «الليجا»، حسب وصف صحيفتي «آس» و«ماركا»، بينما تحدث «موندو ديبورتيفو» عن المزيد من الجدل التحكيمي الذي يثير سخط «المنافسين»، برشلونة وجيرونا، بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية التي ترافق مباريات ونتائج «الريال»، الذي تعرّض لهجوم من قبل «ماركا» بعد اتهامه بالتراخي في التعامل مع غيابات لاعبيه، وعدم استغلال «الميركاتو الشتوي» في إنقاذ الموقف، خاصة في مراكز الدفاع، وهو ما دفع «آس» أيضاً للقول بأن «الريال» دفع ثمن عدم دعم صفوفه، بعد أيام قليلة من إغلاق باب القيد.