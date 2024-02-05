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الرياضة

شراكة استراتيجية لفريق الإمارات للسيدات مع «بريسايت»

شراكة استراتيجية لفريق الإمارات للسيدات مع «بريسايت»
5 فبراير 2024 20:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة بريسايت الشركة الرائدة في تحليل البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، شراكتها الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي.
وتعد هذه الشراكة خطوة هامة ومحورية بين الجانبين، لتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة، بهدف تعزيز التميز في مجال ركوب الدراجات الهوائية للسيدات والمشاركة في البطولات داخل دولة الإمارات وخارجها، حضر الحفل ماريا كاميلا جارسيا، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.
وفي هذا السياق، قالت ماريا كاميلا جارسيا: «يمثل هذا التعاون نقطة لقاء استثنائية بين الرياضة والتكنولوجيا، ويعزز ريادتنا على مستوى العالم. وتهدف جهودنا المشتركة إلى تسريع وتحسين استخدام البيانات خلال اتخاذ القرارات، لنتمكن معاً من الارتقاء برياضة ركوب الدراجات للسيدات، وتعزيز تنافسية وتطور فريقنا».
من جانبه، قال توماس براموتيدهام: «فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، وسنعمل بموجب هذه الاتفاقية على دعم وتعزيز طموحات الفريق، لبناء مجتمع نسائي استثنائي من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، كما نسعى من خلال هذه الرياضة إلى تمكين المرأة والمساهمة في تعزيز أداء الفريق في المحافل الدولية، من خلال استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، لا يمثل دولة الإمارات في المحافل الدولية فحسب، بل يتولى أيضاً دوراً محورياً وحاسماً في تأسيس وتبني ورعاية جيل المستقبل من الدراجين المحترفين. ويؤكد الفريق التزامه بتعزيز تمكين المرأة من خلال ركوب الدراجات، والمساهمة في تعزيز مجتمع السيدات من راكبي الدراجات في دولة الإمارات، وذلك من خلال شركة بريسايت التي تتبنى بموجب هذه الشراكة سلسلة شاملة من النشاطات على مدار العام.
وانطلاقاً من مكانة شركة بريسايت، كشريك أساسي وراعٍ استراتيجي لفريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، ستعمل على المساهمة بتعزيز أداء الفريق طوال الموسم، من خلال استخدام حلول وتقنيات وتحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها في قلب رياضة ركوب الدراجات العالمية. 

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