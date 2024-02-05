فريتيلي يتقدم 51 خطوة في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الجنوب أفريقي ديلان فريتيلي 51 خطوة دفعة واحدة، ليصل إلى المركز الثامن في الترتيب الأسبوعي العالمي، لـ «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للجولف، بعدما حصد لقب بطولة البحرين التي اختتمت في النادي الملكي للجولف.

تفوق فريتيلي في المنافسات التي تميزت بالمستوى المتقارب والرياح القوية على مدار الجولات الأربعة، لينهي البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ويتوج باللقب الثالث في مسيرته في جولة «دي بي ورلد»، وكسب 500 نقطة، رفع بها رصيده إلى 633 نقطة هذا الموسم، ويقتحم قائمة العشر الأوائل «توب 10»، بحلوله بالمركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي».

واستفاد الجنوب أفريقي زانادير لومبارد والسويدي جاسبر سفينسون من حلولهما بالمركز الثاني مناصفة في بطولة البحرين، ليحقق كل منهما 261 نقطة، فرفع لومبارد رصيده هذا الموسم إلى 726 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي»، فيما رفع السويدي رصيده إلى 571 نقطة، وتقدم سبع خطوات نحو المركز الحادي عشر في ترتيب «السباق إلى دبي».

وشكلت بطولة البحرين عودة جولة «دي بي ورلد» إلى المملكة للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وتعتبر هذه البطولة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» لهذا الموسم التي شهدت انطلاقة ناجحة من الإمارات مع بطولات «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي، وهيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، والتي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذي المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار.

وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 45 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدد، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.