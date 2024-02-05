شباب الأهلي يتصدر فردي «الكوميتيه» بـ 27 ميدالية

دبي (الاتحاد)

تصدر نادي شباب الأهلي بطولة الكاراتيه «فردي الكوميتيه» فئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات «درجة أولى وثانية»، في ختام بطولات الكاراتيه الفردية، بإحرازه 27 ميدالية (12 ذهبية، 9 فضيات، 6 برونزيات) تلاه نادي الشارقة الرياضي بـ 21 ميدالية (7 ذهبيات، 7 فضيات، 7 برونزيات) وتلاهما نادي اتحاد كلباء الرياضي بـ 14 ميدالية (3 ذهبيات، 3 فضيات، 8 برونزيات).

قام بتتويج اللاعبين واللاعبات، راشد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، والمهندس مروان سنكل، نائب رئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

أقيمت البطولة على صالة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، بمشاركة 164 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات استعداداً لبطولة الدوري العالمي للناشئين والشباب التي ستقام بالفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.